Напомним, что случчане, которые живут в районе остановки «Майский Посад», уже не первый год ждали и просили установить там навес, так как в дождь и снег им было негде укрыться.

Например, Сергей Иванович, мужчина с инвалидностью, писал в «Кур’ер» в ноябре 2021 года: «Сейчас уже часто непогода: дожди, снег будет. А на нашей автобусной остановке нет никакого укрытия — ни в ту сторону, ни в другую». Также о проблеме рассказывала одна из местных жительниц в сюжете Александра Бранкевича. Она говорила о том, как люди обращаются по поводу остановки к властям.

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В августе 2020 года земельный участок, на котором находится остановка, был продан через аукцион. Индивидуальный предприниматель, который приобрёл участок, по условиям договора должен в течение двух лет возвести торговый павильон с остановочным навесом. Райисполком неоднократно обращался к ИП с просьбой ускорить строительство, но этого не происходило.

30 марта Александр Курак, начальник отдела землеустройства Слуцкого райисполкома, сказал газете «Слуцкі край», что готовится исковое заявление в суд, где будет решаться вопрос об изъятии земельного участка. В случае, если земельный участок будет изъят у владельца, установкой навеса займутся работники Слуцкого ЖКХ.

Сегодня, 3 марта, на остановке уже появился каркас павильона. «Слуцкі край» сообщает, что его устанавливают коммунальщики.