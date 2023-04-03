Слуцкий сахарорафинадный комбинат начиная с 22 апреля начнёт выплачивать акционерам дивиденды по итогам за прошлый год. На одну акцию приходится 13,70 рубля (сумма до вычета подоходного налога в 13%).

Для сравнения: за 2021 год сумма дивидендов на одну акцию составляла 21,30 рубля. Получается, что за 2022-й акционеры — физлица и государство — получат в 1,5 раза меньше.

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На долю Госкомимущества и 19 юридических лиц приходится 53,9115% акций. Напомним, что самый прибыльный сахарный завод страны перешёл под контроль государства в 2016 году.