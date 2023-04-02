Под жильё, магазин или кафе. С аукциона продаётся здание сельского клуба в Слуцком районе

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Слуцкий район, Новинки, Новинковский сельский клуб
Фотографии: et.butb.by

На аукцион выставили здание Новинковского сельского клуба. Начальная цена лота — 57000 белорусских рублей. Торги состоятся 7 апреля.

Слуцкий район, Новинки, Новинковский сельский клуб

Характеристика предмета торгов

  • одноэтажное здание сельского клуба общей площадью 295,8 м2, 1957 года постройки, в деревне Новинки Слуцкого района;
  • фундамент — бутобетон;
  • стены — брус, кирпичи, облицовка силикатным кирпичом;
  • перегородки — кирпичи;
  • перекрытия — деревянные изделия;
  • крыша — асбестоцементный волнистый лист.
Слуцкий район, Новинки, Новинковский сельский клуб
Срок аренды земельного участка — 50 лет

Условия

Разрешено в установленном порядке изменение назначения недвижимого имущества и использование земельного участка для обслуживания:

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  • объектов розничной торговли, общественного питания,
  • культурно-бытового, производственно-складского,
  • административно-офисного, учебного, коммунального,
  • медицинско-оздоровительного либо жилого назначения.

Кто проводит торги

Торги проводит Белорусская универсальная товарная биржа. Номера телефонов для справки: +375 (17) 309 32 49, +375 (17) 309 32 09, +375 (29) 198 78 19.