На аукцион выставили здание Новинковского сельского клуба. Начальная цена лота — 57000 белорусских рублей. Торги состоятся 7 апреля.

Характеристика предмета торгов

одноэтажное здание сельского клуба общей площадью 295,8 м 2 , 1957 года постройки, в деревне Новинки Слуцкого района;

, 1957 года постройки, в деревне Новинки Слуцкого района; фундамент — бутобетон;

стены — брус, кирпичи, облицовка силикатным кирпичом;

перегородки — кирпичи;

перекрытия — деревянные изделия;

крыша — асбестоцементный волнистый лист.

Условия

Разрешено в установленном порядке изменение назначения недвижимого имущества и использование земельного участка для обслуживания:

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объектов розничной торговли, общественного питания,

культурно-бытового, производственно-складского,

административно-офисного, учебного, коммунального,

медицинско-оздоровительного либо жилого назначения.

Кто проводит торги

Торги проводит Белорусская универсальная товарная биржа. Номера телефонов для справки: +375 (17) 309 32 49, +375 (17) 309 32 09, +375 (29) 198 78 19.