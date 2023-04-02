На аукцион выставили здание Новинковского сельского клуба. Начальная цена лота — 57000 белорусских рублей. Торги состоятся 7 апреля.
Характеристика предмета торгов
- одноэтажное здание сельского клуба общей площадью 295,8 м2, 1957 года постройки, в деревне Новинки Слуцкого района;
- фундамент — бутобетон;
- стены — брус, кирпичи, облицовка силикатным кирпичом;
- перегородки — кирпичи;
- перекрытия — деревянные изделия;
- крыша — асбестоцементный волнистый лист.
Условия
Разрешено в установленном порядке изменение назначения недвижимого имущества и использование земельного участка для обслуживания:
- объектов розничной торговли, общественного питания,
- культурно-бытового, производственно-складского,
- административно-офисного, учебного, коммунального,
- медицинско-оздоровительного либо жилого назначения.
Кто проводит торги
Торги проводит Белорусская универсальная товарная биржа. Номера телефонов для справки: +375 (17) 309 32 49, +375 (17) 309 32 09, +375 (29) 198 78 19.