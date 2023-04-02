В реестр опасной продукции попали трусы для мужчин из Китая. Их запретили ввозить и продавать на территории страны.

«По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (пункта 3 статьи 5, приложение 2) по показателю безопасности «гигроскопичность» (при норме не менее 6% для бельевых изделий показатель составил 1,7%)», — говорится в реестре.

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Простыми словами: такие трусы не пропускают влагу, кожа в них не будет дышать.

Что за реестр

Реестр опасной продукции создали в Государственном комитете по стандартизации для того, чтобы поставщики, продавцы и покупатели знали, какие товары из-за своих технических и вкусовых качеств не могут продаваться в Беларуси. Реестр постоянно обновляется. В него попадают как продукты питания, так и непродовольственные товары.