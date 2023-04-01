Корреспонденты и читатели «Кур’ера» прогулялись по Слуцку в последнюю неделю марта. Посмотрите наш обзор фото.

«Неожиданно вернувшаяся холодная погода распугала торговцев на городском рынке. За прилавками не было видно продавцов». Прислал Александр Шелехов
Неунывающая женская троица в одном ларьке сделала неожиданное предложение: «Пусть переведут «птичий» рынок сюда, места здесь предостаточно! Будет весело, дети станут ходить как в зоопарк!». И тут же со смехом стали вспоминать, как когда-то по рынку ловили сбежавшего поросёнка, шуструю козочку, гогочущего гуся… Прислал Александр Шелехов
11-й городок. Фото читательницы
Дорожные работы на перекрёстке около 58-го магазина. Тут готовятся к расширению улицы Пионерской, чтобы сделать объезд на время обновления Косого моста. Фотографии: Ольга Паздерина
Коммунальщики проводят весеннюю обрезку деревьев
Остановка в 12-м городке в процессе ремонта
Расписание разместили на дорожном знаке, а не на остановочном павильоне
В городском парке кто-то собирал берёзовый сок. Фото: Алексей Скрынников
Установили указатель на улицу Энергетиков. Фото читательницы

Напомним, что в феврале вопрос с отсутствием указателя поднимала читательница «Кур’ера». Водители часто путали и не поворачивали на улицу Энергетиков, а ехали прямо к Слуцким электросетям.

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Фотографии: Александр Шелехов
Продолжается строительство кафе около главного входа в городской парк

Фотографии читателя
В редакцию «Кур’ера» крышечки принесла Милена Заяц

 