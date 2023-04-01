Корреспонденты и читатели «Кур’ера» прогулялись по Слуцку в последнюю неделю марта. Посмотрите наш обзор фото.

Напомним, что в феврале вопрос с отсутствием указателя поднимала читательница «Кур’ера». Водители часто путали и не поворачивали на улицу Энергетиков, а ехали прямо к Слуцким электросетям.