Слуцкий РОВД устанавливает местонахождение без вести исчезнувшего Яковчика Дмитрия Эдмундовича, 27.07.1975 года рождения, жителя Слуцк. В 2002 году он уехал на заработки в Российскую Федерацию, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волос короткий светло-русый, по форме прямой, глаза голубые, лицо овальное.

на вид 45-50 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волос короткий светло-русый, по форме прямой, глаза голубые, лицо овальное. Был одет: не установлено.

не установлено. Особые приметы: не установлено.

Милиция просит людей, которые располагают какой-либо информацией о местонахождении Яковчика Д.Э., сообщить в органы внутренних дел по любому из номеров телефонов: (801795) 6 26 62, 52521, +375 (29) 305 07 88, +375 (29) 605 42 46.

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«За предоставление значимой информации анонимность и вознаграждение гарантируем!», — говорится в сообщении УВД Миноблисполкома.