Санитарно-эпидемиологической службой ведётся постоянный контроль за деятельностью предприятий, осуществляющих реализацию пищевой продукции.

В текущем году Госсаннадзором уже исследовано почти полторы тысячи проб пищевой продукции:

12,8% проб не соответствовали установленным требованиям по микробиологическим показателям,

3,3% – по санитарно-химическим,

26% – по другим показателям.

По результатам надзора из оборота изъято более 16 тонн продукции, в том числе 2,3 тонны по причине отсутствия (несоответствия установленным требованиям) маркировки пищевой продукции, 7,6 тонны продукции с истёкшим сроком годности.

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Об этом пишет Myfin.by.

Кондитерская, хлебобулочная и кулинарная продукция торговых объектов собственного производства составила 2,5% от всех запрещённых небезопасных продуктов.

В 2022 году санитарно-эпидемиологической службой была запрещена реализация 762 тонн пищевой продукции.