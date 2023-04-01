Министерство образования утвердило график проведения централизованного тестирования (ЦТ). Ближайшее учреждение образования, где могут сдавать ЦТ случчане, — Солигорский государственный горно-химический колледж.

В постановлении указаны учебные заведения, которые являются пунктами проведения и регистрации для прохождения ЦТ, а также время начала экзаменов и сроки выдачи сертификатов.

Реклама

Централизованное тестирование можно будет сдать с 14 июня по 4 июля:

14 июня (среда) — белорусский язык;

16 июня (пятница) — русский язык;

18 июня (воскресенье) — обществоведение;

20 июня (вторник) — математика;

22 июня (четверг) — биология;

24 июня (суббота) — иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский);

26 июня (понедельник) — химия;

28 июня (среда) — физика;

30 июня (пятница) — история Беларуси;

2 июля (воскресенье) — география;

4 июля (вторник) — всемирная история (новейшее время).

Резервные дни для проведения ЦТ

11 июля (вторник) и 13 июля (четверг) — белорусский язык, русский язык;

11 июля (вторник) и 15 июля (суббота) — обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история.

В эти дни сдают тесты абитуриенты, которые не смогли пройти ЦТ в основные дни по уважительным причинам, подтвержденным документально. Абитуриенты могут пройти тестирование по тем учебным предметам, на которые они были зарегистрированы в основные дни.