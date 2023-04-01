Национальный банк Беларуси поделился данными о выявленных банковскими работниками за весь 2022 год поддельных дензнаках — их количество возросло в основном за счёт существенного роста незаконных копий американских банкнот. Об этом пишет Myfin.by.

По данным Нацбанка, всего в Беларуси за прошлый год удалось обнаружить 894 поддельных денежных знака, что на 9% больше, чем в 2021 году.

Интересно, что количество обнаруженных фальшивых долларов США — самой популярной у преступников валюты — в 2022 году выросло на 69% (до 752 штук), причём банкнот номиналом 100 долларов стало больше практически вдвое. А вот число поддельных российских рублей сократилось на 74,1% (до 76 штук, в основном номиналом 5 тыс. рублей), евро — на 27,5% (до 50 штук, по большей части достоинством 50 и 100 евро).

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Также в числе фальшивок обнаружились и три монеты номиналом 2 евро.

Около двух третей поддельных купюр находили в столице, а в целом они встречались в 2022 году в 57 населённых пунктах Беларуси. Некоторые из них относились к категории частичных подделок, когда на подлинных банкнотах меняют номиналы и некоторые другие элементы. Часть выявленных купюр составляли так называемые суперподделки высокого качества, имеющие максимальное сходство с оригиналом в элементах защиты.

Поддельных белорусских рублей в нашей стране по-прежнему мало. За год было выявлено всего 12 таких купюр (количество выросло на три штуки по сравнению с 2021 годом), а больше половины из них составили номиналы в 50 рублей.