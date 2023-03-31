Солигорская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира сообщает, что весенний запрет на лов рыбы начал действовать на водоёмах Брестской и Гомельской областей и продлится по 18 мая. На водоёмах Гродненской, Могилёвской и Минской областей ограничения вводятся с 1 апреля по 30 мая. В Витебской области нерестовый запрет на рыбалку начнёт действовать с 10 апреля и продлится до 8 июня.

Кроме указанных выше сроков, действуют ограничения на лов отдельных видов:

Щука обыкновенная. Витебская область — с 9 марта по 23 апреля, в остальных регионах — с 1 марта по 15 апреля.

Сом обыкновенный. Брестская и Гомельская области — с 1 ноября по 31 марта и с 19 мая по 19 июня, в остальных регионах — с 1 ноября по 31 марта и с 31 мая по 1 июля.

Судак. По всей территории Беларуси с 15 апреля по 30 мая.

Как и на что можно ловить рыбу во время запрета

Во время действия запрета любительская рыбалка не запрещена, но на неё вводится ряд ограничений, о которых должен знать каждый рыболов. Ловить рыбу в этот период разрешено исключительно с берега, из снастей можно использовать одну удочку, фидер либо спиннинг. В оснастке допускается использование одного крючка или единичной искусственной приманки. При этом искусственную приманку, по новым рыболовным правилам, разрешается оснащать двумя одинарными, двойными или тройными крючками. Данное нововведение позволяет полноценно рыбачить на спиннинг с использованием воблеров. Промысловый лов рыбы в Беларуси во время нереста запрещён повсеместно!

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Применение любых других орудий или способов лова в период запрета квалифицируется как нарушение и влечёт наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин. За выловленную запрещённым способом или орудием рыбу нарушитель обязан возместить вред, который в период нерестового запрета исчисляется по тройным таксам. Причинение вреда на сумму 100 и более базовых величин является основанием для возбуждения уголовного дела.