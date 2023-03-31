В воскресенье, 2 апреля, в Слуцке пройдут торжества по случаю дня памяти святой праведной Софии, княгини Слуцкой.
Программа празднования
- 8.00-9.30 — крестный ход от кафедрального собора святого Архангела Михаила (ул. Социалистическая, 90) к храму преподобного Паисия Святогорца (ул. Магистральная, 15). Крестный ход проследует по ул. Социалистической, 14 Партизан, Ивановского, Чехова.
- 09.45 — встреча Патриаршего Экзарха всея Беларуси, управляющего Слуцкой епархией.
- 10.00 — Божественная литургия (храм преподобного Паисия Святогорца).
- 12.30 — открытие и освящение памятника Высокопреосвященнейшему Митрополиту Филарету (Вахромееву), первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси, на территории храма преподобного Паисия Святогорца.