31 марта с 10.00 до 12.00 по телефону 7-50-18 — заместитель председателя Слуцкого райисполкома Александр Михайлович Хоревич (по вопросам состояния улично-дорожной сети в населённых пунктах Слуцкого района).

по телефону заместитель председателя Слуцкого райисполкома (по вопросам состояния улично-дорожной сети в населённых пунктах Слуцкого района). 1 апреля с 9.00 до 12.00 по телефону 7-50-18 — управляющий делами Слуцкого районного исполнительного комитета Ирина Владимировна Петрович.

по телефону управляющий делами Слуцкого районного исполнительного комитета 1 апреля с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 500-41-60 — управляющий делами Минского областного исполнительного комитета Татьяна Николаевна Шевцова.

по телефону — управляющий делами Минского областного исполнительного комитета 1 апреля с 10.00 до 11.00 по телефону 7-15-04 — заместитель главного врача Слуцкой ЦРБ по детству и родовспоможению Людмила Александровна Жук.

по телефону заместитель главного врача Слуцкой ЦРБ по детству и родовспоможению 6 апреля с 10.00 до 12.00 по телефону 5-36-20 — начальник Слуцкого филиала РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Алексей Александрович Бондаровец (на тему «Техническая инвентаризация капитальных строений, зданий и сооружений»).

В соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц при обращении на прямую телефонную линию граждан просят сообщать свою фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), данные о месте жительства и (или) работы (учёбы), представителям юридических лиц – фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), наименование представляемого ими юридического лица и его юридический адрес.