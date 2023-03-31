«Слуцкий край» сообщил, какие «прямые линии» для жителей Слуцка пройдут с 31 марта по 6 апреля.
- 31 марта с 10.00 до 12.00 по телефону 7-50-18 — заместитель председателя Слуцкого райисполкома Александр Михайлович Хоревич (по вопросам состояния улично-дорожной сети в населённых пунктах Слуцкого района).
- 1 апреля с 9.00 до 12.00 по телефону 7-50-18 — управляющий делами Слуцкого районного исполнительного комитета Ирина Владимировна Петрович.
- 1 апреля с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 500-41-60 — управляющий делами Минского областного исполнительного комитета Татьяна Николаевна Шевцова.
- 1 апреля с 10.00 до 11.00 по телефону 7-15-04 — заместитель главного врача Слуцкой ЦРБ по детству и родовспоможению Людмила Александровна Жук.
- 6 апреля с 10.00 до 12.00 по телефону 5-36-20 — начальник Слуцкого филиала РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Алексей Александрович Бондаровец (на тему «Техническая инвентаризация капитальных строений, зданий и сооружений»).