В эти выходные в Слуцке можно побывать на выставке часов, которая недавно открылась в Музее этнографии, посмотреть экспозицию картин Владимира Садина в городской библиотеке, провести время с ребёнком в Центре детского творчества на квест-игре.

Слуцкий центр детского творчества

Суббота, 1 апреля

Квест-игра «Много в мире разного» (ко Дню единения народов Беларуси и России).

Начало в 11.30.

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Адрес: ул. Ленина, д. 140.

Кинотеатр «Беларусь»

Суббота, 1 апреля

Волшебная лавка Есении. Выпуск 1 10:50

Коты Эрмитажа 12:00

Чебурашка 13:40

Праведник 16:00

Любовь-морковь. Восстание машин 19:05

Джон Уик 4 21:05

Воскресенье, 2 апреля

Моя фея-проказница 10:40

Приключения аргонавтов 12:10

Праведник 14:00

Любовь-морковь. Восстание машин 17:05

65 19:05

Джон Уик 4 21:05

Адрес: ул. Ленина, 179, телефон: 8 (01795) 2 51 68.

Слуцкий городской Дом культуры

Можно запастись билетами на следующий четверг, 6 апреля. Состоится эстрадно-цирковое шоу «Парад — алле!». В программе гимнасты, атлеты, клоунада, дрессированные собаки, обезьяны, попугаи. Начало в 18.30.

Цена билета: 20 руб. Справки по телефону: 5 73 26.

Центральная районная библиотека

Выставка картин Владимира Садина, почётного гражданина Слуцкого района, члена Союза художников СССР, заслуженного работника культуры БССР, ветерана Великой Отечественной войны, расположилась в фойе 3-го этажа, ул. Головащенко, д. 6. Тел: 4-50-71

Также работает:

Общий абонемент;

Общий читальный зал;

Публичный центр правовой информации.

Режим работы библиотеки: вт – сб: 10.00-19.00, без обеда, вс: 9.30-18.00, обед 13.00-13.30.

Филиал №2, ул. Социалистическая, д.129. Тел: 3 23 42

общий читальный зал;

общий абонемент.

Режим работы: вт – птн: 10.00-19.00, без обеда, сб, вс: 10.00-19.00, обед 13.00-14.00

Тел. для справок: 5-42-10, 6-36-70, 6-36-10.

Краеведческий музей

Постоянные экспозиции:

«Память и боль белорусской земли».

«Слуцкие пояса».

«От первобытнообщинного строя к Слуцкому княжеству» и «Слуцкое княжество».

«Природа края».

29 марта открылась временная экспозиция: «Космос. Земля. Человек.», посвящённая Международному дню авиации и космонавтики.

Адрес: ул. Ленина, 171.

Время работы: вт-вс 09.00–18.00

Музей этнографии

Открылась временная экспозиция «Эх время, время, времечко…», на которой представлена коллекция часов из фондов музея. Представлено более 150 часов из фондов музея. Они разнообразны по форме и устройству, произведены в разных странах в период с конца ХІХ века до наших дней. Экспозиция будет работать до 1 июля 2023 г.

Постоянная экспозиция:

«Быт и занятия крестьян Слуцкого уезда ХІХ — начала ХХ веков».

Адрес: ул. Ленина, 153.

Время работы: вт-вс 09.00–18.00

Галерея искусств им. В.С. Садина

В галерее искусств Слуцка выставка Георгия Скрипниченко «Метамарфозы белорусского Сальвадора Дали». Представлены графические работы из коллекции семьи художника, выполненные мастером в 60-70-е годы прошлого века.

Открылась передвижная выставка «Мир больших попугаев», которая продлится до 16 апреля.

Адрес: ул. Копыльская, 2. Время работы: вт-вс: с 09.00 до 18.00