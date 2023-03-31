В эти выходные в Слуцке можно побывать на выставке часов, которая недавно открылась в Музее этнографии, посмотреть экспозицию картин Владимира Садина в городской библиотеке, провести время с ребёнком в Центре детского творчества на квест-игре.
Слуцкий центр детского творчества
Суббота, 1 апреля
- Квест-игра «Много в мире разного» (ко Дню единения народов Беларуси и России).
Начало в 11.30.
Адрес: ул. Ленина, д. 140.
Кинотеатр «Беларусь»
Суббота, 1 апреля
- Волшебная лавка Есении. Выпуск 1 10:50
- Коты Эрмитажа 12:00
- Чебурашка 13:40
- Праведник 16:00
- Любовь-морковь. Восстание машин 19:05
- Джон Уик 4 21:05
Воскресенье, 2 апреля
- Моя фея-проказница 10:40
- Приключения аргонавтов 12:10
- Праведник 14:00
- Любовь-морковь. Восстание машин 17:05
- 65 19:05
- Джон Уик 4 21:05
Адрес: ул. Ленина, 179, телефон: 8 (01795) 2 51 68.
Слуцкий городской Дом культуры
Можно запастись билетами на следующий четверг, 6 апреля. Состоится эстрадно-цирковое шоу «Парад — алле!». В программе гимнасты, атлеты, клоунада, дрессированные собаки, обезьяны, попугаи. Начало в 18.30.
Цена билета: 20 руб. Справки по телефону: 5 73 26.
Центральная районная библиотека
Выставка картин Владимира Садина, почётного гражданина Слуцкого района, члена Союза художников СССР, заслуженного работника культуры БССР, ветерана Великой Отечественной войны, расположилась в фойе 3-го этажа, ул. Головащенко, д. 6. Тел: 4-50-71
Также работает:
- Общий абонемент;
- Общий читальный зал;
- Публичный центр правовой информации.
Режим работы библиотеки: вт – сб: 10.00-19.00, без обеда, вс: 9.30-18.00, обед 13.00-13.30.
Филиал №2, ул. Социалистическая, д.129. Тел: 3 23 42
- общий читальный зал;
- общий абонемент.
Режим работы: вт – птн: 10.00-19.00, без обеда, сб, вс: 10.00-19.00, обед 13.00-14.00
Тел. для справок: 5-42-10, 6-36-70, 6-36-10.
Краеведческий музей
Постоянные экспозиции:
- «Память и боль белорусской земли».
- «Слуцкие пояса».
- «От первобытнообщинного строя к Слуцкому княжеству» и «Слуцкое княжество».
- «Природа края».
29 марта открылась временная экспозиция: «Космос. Земля. Человек.», посвящённая Международному дню авиации и космонавтики.
Адрес: ул. Ленина, 171.
Время работы: вт-вс 09.00–18.00
Музей этнографии
Открылась временная экспозиция «Эх время, время, времечко…», на которой представлена коллекция часов из фондов музея. Представлено более 150 часов из фондов музея. Они разнообразны по форме и устройству, произведены в разных странах в период с конца ХІХ века до наших дней. Экспозиция будет работать до 1 июля 2023 г.
Постоянная экспозиция:
- «Быт и занятия крестьян Слуцкого уезда ХІХ — начала ХХ веков».
Адрес: ул. Ленина, 153.
Время работы: вт-вс 09.00–18.00
Галерея искусств им. В.С. Садина
В галерее искусств Слуцка выставка Георгия Скрипниченко «Метамарфозы белорусского Сальвадора Дали». Представлены графические работы из коллекции семьи художника, выполненные мастером в 60-70-е годы прошлого века.
Открылась передвижная выставка «Мир больших попугаев», которая продлится до 16 апреля.
Адрес: ул. Копыльская, 2. Время работы: вт-вс: с 09.00 до 18.00