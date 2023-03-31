Уважаемые наши читатели и рекламодатели! Чтобы связаться с сотрудниками редакции газеты «Кур’ер», звоните по следующим номерам телефонов.
Отдел рекламы
- +375 (1795) 3 17 17
- +375 (1795) 2 91 92
- +375 (29) 766 95 78 (МТС)
- +375 (29) 352 09 04 (A1)
Редакционный отдел
- +375 (1795) 2 05 05
- +375 (1795) 2 06 06
- +375 (29) 766 94 94 (МТС)
- +375 (44) 766 94 94 (A1)
Редакционный и рекламный отделы по адресу: Слуцк, улица Ленина, 128, работают для вас в будние дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).