Уважаемые наши читатели и рекламодатели! Чтобы связаться с сотрудниками редакции газеты «Кур’ер», звоните по следующим номерам телефонов.

Отдел рекламы

+375 (1795) 3 17 17

+375 (1795) 2 91 92

+375 (29) 766 95 78 (МТС)

+375 (29) 352 09 04 (A1)

Редакционный отдел

+375 (1795) 2 05 05

+375 (1795) 2 06 06

+375 (29) 766 94 94 (МТС)

+375 (44) 766 94 94 (A1)

Редакционный и рекламный отделы по адресу: Слуцк, улица Ленина, 128, работают для вас в будние дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).