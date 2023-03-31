«Кур’ер» посмотрел, какие адреса за какими участками* поликлиники по обслуживанию взрослого населения Слуцкого ЦРБ закреплены.

Участок № 1

ул. Вишнёвая, ул. Я. Купалы;

ул. Ленина д. № 1-121, 2-1144;

ул. Рабочая + переулки;

ул. Тракторная;

ул. Энергетиков;

ул. Спасская;

ул. Выбранецкая;

ул. Летняя;

ул. Гаспадарчая;

ул. Поселковая;

ул. Брановичская до д. № 100;

ул. Малиновая до д. 16а;

ул. Хуторская;

ул. Рябиновая;

ул. Абрикосовая;

ул. Серяжская, п-к Серяжский;

п-к Хуторской.

Участок № 2

ул. Зимняя;

ул. Красноармейская + переулки 1 и 2;

3-й пер. Красноармейский д. № 2-6, д. № 1-5;

4-й пер. Красноармейский д. № 1-3, д. № 2-4;

ул. Надречная + проезд;

ул. Некрасова от д. № 58 до конца и от д. № 65 до конца;

ул. Революционная (кроме д. № 17);

ул. Социалистическая д. № 110, 112, 116, 118;

пер. Социалистический;

проезд Садовый;

ул. Социалистическая д. № 2-106 (четная сторона);

ул. 4 Трудовая, пер. Тупиковый;

пер. Крестьянский;

ул. Пионерская д. № 2.

Участок № 3

ул. Жукова д. № 13, 15, 17, 19;

ул. Заводская;

ул. Копыльская от д. № 17 до конца и от д. № 20 до конца;

ул. Монахова (кроме д. 8, 10, 12) + переулок;

Переулки Урицкого (кроме 4 пер. Урицкого);

ул. Копыльская (д. № 1, 1а, 3);

ул. Светлая;

ул. Солнечная д. № 1-6, 1а, 3а-5а.

Участок № 4

ул. Головащенко д. № 8, 12, 16, 18;

ул. Молодёжная д. № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15;

ул. Транспортная;

ул. Солигорская д. № 12.

Участок № 5

ул. М. Богдановича от д. № 33 до конца и от д. № 45 до конца;

2-й пер М. Богдановича д. № 1;

ул. Восточная;

ул. Житневая;

ул. Добрянка;

ул. Заречная;

ул. Заможная;

ул. Листопадовская;

ул. Красавицкая;

1 пер. Красавицкий;

2 пер. Красавицкий;

ул. Дружная, пр-д Дружный;

ул. Новосёлов, проезд Новосёлов, ул. Пугачева;

ул. Обуховича, пр-д Обуховича;

ул. Стародорожская + переулки;

ул. Успольская;

ул. Уреченская;

ул. Чапаева + пер.;

ул. Любанская, пр-д Любанский;

ул. Яблоневый сад;

ул. Добросельская, ул. Цветочная, ул. Вясковая.

Участок № 6

ул. Ленина д. № 160-230, 213, 207, 225;

ул. Социалистическая д. № 1, 3, 5;

ул. А. Алешко;

ул. Гончарова + пр-д;

ул. Жуковского д. № 1-11, 2-14;

2-й пер. Я. Колоса д. № 6-24, 15-27;

ул. Козберга д. № 1 — 25, д. № 2 -30;

ул. Крылова д. № 1-15, д. № 2-10;

ул. Мичурина;

ул. Маяковского;

ул. Октябрьская + переулки;

ул. Нахимова;

ул. 14 Партизан д. № 1;

ул. Советская д. № 1-57, д. № 2-46;

ул. Тургенева;

ул. Тельмана;

ул. Школьная.

Участок № 7

ул. Ленина д. № 201, 203, 217;

ул. Корзуна;

ул. Большое кольцо;

ул. Пионерская от д. № 6 до конца;

ул. Серпуховская;

1-й и 2-й пер. 14 Партизан;

ул. 11 июля.

Участок № 8

ул. Ленина д. № 118-138а, 148-156, 185-197;

ул. Пионерская д. № 1, 4;

ул. Комсомольская д. № 3, 5.

Участок № 9

ул. Ленина от д. № 286 до конца, д. № 297, 335;

ул. Гагарина, с д. № 1 по 11, 17А и до конца;

ул. и пер. Серёгина;

ул. Скорины;

ул. Радужная;

ул. Озёрная;

ул. Ржевского;

ул. Горная;

ул. Кадетская.

Участок № 10

ул. Ленина д. № 123, 125, 129, 139, 141, 147, 157-175;

ул. Жукова (кроме д. № 13, 15, 17, 19);

ул. Козинца-Прокопчика;

ул. 2 Колхозная + пер. 1 Колхозный;

ул. Ленинская;

2-й пер. Пролетарский;

ул. и пер. Мельничные;

ул. П. Маглыша + проезд П. Маглыша;

ул. Уласовца, ул. К. Черного;

ул. Базарная + переулки.

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Участок № 11

ул. Ленина д. № 219, 231, 223а, 223, 231;

ул. Баумана;

ул. Калиновского;

ул. Крылова от д. № 12 и 17 до конца;

пер. Крылова;

ул. Я. Колоса д. № 2-24, 3-27;

1-й пер. Я. Колоса д. № 1-61, 2-62;

ул. Пушкина от д. № 14 и 29 до конца;

ул. Есенина;

ул. Чехова д. № 3.

Участок № 12

ул. Социалистическая д. № 148-154, 160-178;

ул. Малопадерская;

ул. Запрудная.

Участок № 13

ул. 1 Августа;

ул. Альсовая;

ул. Кононовича;

ул. П. Коммуны;

ул. Копыльская д. № 1-13, 2-16;

ул. Коммунальная;

ул. Лобана;

ул. Новая;

ул. Республиканская;

ул. Тополёвая;

ул. Монахова д. № 8, 10, 12, 14;

4 пер. Урицкого.

Участок № 14

ул. М. Богдановича д. № 5-29, 12-38;

ул. Вечеркевича;

ул. Лацкого;

ул. Комсомольская (кроме д. 3, 5);

пер. Красные переулки;

ул. Р. Люксембург;

ул. 8 Марта, ул. Набережная, ул. Плиева;

ул. Революционная д. 17;

ул. 3-я Трудовая;

пер. Толстого + улица Толстого;

ул. Строителей 1, 3, 8.

Участок № 15

ул. Ленина д. № 215, 211, 221, 241-267, 227;

ул. Жуковского д. № от 13 до 16 и до конца + переулки;

ул. Зелёная д. № 2-58;

ул. Кольцова;

ул. Островского;

ул. Левоняна;

ул. Чехова д. № 5, частный сектор;

ул. Ломоносова;

ул. Губина;

ул. Дроботова.

Участок № 16

ул. Социалистическая от д. № 7 до конца, д. № 128, 132, 134, 136, 130, 140, 142, 146, 156, 158, 141, 168;

2-й пер Я. Колоса от д. № 1-13, 2-14;

ул. Я. Колоса от д. №26 и №29 до конца;

ул. Козберга от д. 27 и до конца;

3-й пер Красноармейский от д.№ 7 до конца, от д.№ 8 до конца;

4-й пер. Красноармейский от д. № 5 до конца, от д. № 6 до конца;

ул. Некрасова д. № 54-56, 57-63, 55в и 62;

ул. Смоленская + переулки;

ул. Б. Хмельницкого от д. № 43 до конца и от д. № 80 до конца.

Участок № 17

ул. Виленская: четная сторона с д. № 30 до конца, нечётная — д. № 57, 59, 63 , 65, 67, 69, 73, + 2 переул.;

проезд Виленский;

ул. Вокзальная + переулки;

ул. Железнодорожная + переулки;

ул. Куликова;

ул. Красногвардейская + переулки;

ул. Майский посад, I и II пер. Майский;

проезд Майский;

I. II. III пер. Новый;

ул. Старобинская;

ул. Западная Д. № 1-7 (нечётная).

Участок № 18

ул. Ленина д. № 232-252, 293а, 295а, 295б, 269-291;

ул. Гагарина 23А, 25А;

ул. Бобруйская;

ул. Калинина;

ул. Тихая;

ул. Чкалова;

ул. Ветеранов;

ул. Суворова от д.№ 33 и от д. № 34 до конца;

ул. Геологическая;

ул. Зелёная от д. № 60 до конца;

ул. Крыничная;

ул. Кирова;

ул. Куприянова + переулок;

1-й пер. Я. Колоса от д. № 63 и 64 до конца;

ул. Лермонтова;

ул. Магистральная;

ул. Некрасова д. № 1-55, 2-52, пер. Некрасова;

ул. Славянская;

ул. Весенняя;

ул. Пушкина д. № 1-27, 2-12;

ул. Сустречная;

ул. Советская д. № 59-79, д. № 48-74;

ул. Б. Хмельницкого д. № 1-41, 47б. 47в, и от д. № 2-78 + пер. Б. Хмельницкого;

ул. Снежаньская;

ул. Васильковая;

ул. Зорная.

Участок № 19

ул. М. Богдановича д. № 40;

I пер. М. Богдановича;

II пер. М. Богдановича д. № 20;

ул. Виленская д. № 20, 1-43;

ул. Гастелло от д. № 1-28;

I пер. Виленский;

ул. Строителей д. № 4, 5, 6, 7, част сектор;

ул. Чайковского + переулки.

Участок № 21

ул. Брестская;

проезд Западный, ул. Западная;

ул. М Журово,1 пер и 2 пер М Журово;

ул. Новосельская;

ул. Солигорская, частный сектор;

ул. Солигорская д. № 6, 8, 10.

Участок № 24

ул. Загородная;

ул. Минская;

ул. 14 Партизан с д. № 69 и № 74 до конца;

ул. Чехова д. № 33, 35, 37, 43, 47, 47а, 51, 53.

Участок № 25

ул. Чехова д. № 20;

ул. Ивановского д. 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17А;

ул. Кольцевая, п-д Кольцевой;

ул. Пупоревская;

ул. Урочище;

ул. Пупорево.

Участок № 26

ул. Чехова д. № 31, 18, 29;

ул. Борисовца;

ул. В.Витки 1;

ул. Зелёная 17, 17а, 19, 21, 23, 25.

Участок № 27

пер. 4-й Новый;

ул. Крупской+переулок;

ул. Тутаринова;

ул. Солигорская 2/2, ул. Солигорская д. № 2;

д. Криводубовка;

ул. Молодёжная д. № 2, 3.

Участок № 28

2-й пер М. Богдановича д. № 3, 5, 12, 25, 27, 29, 31, ч/сектор;

ул. Сентябрьская д. № 1, частн. сектор;

1-й и 2-й пер. Сентябрьский;

ул. Луговая;

ул. Полевая, пер. Полевой;

ул. Садовый посад;

ул. Гастелло с д. № 33.

Участок № 29

ул. Ленина дома № 254-284, 313, 313А;

ул. Кутузова;

ул. Суворова дома д.№2-32, 1-31;

ул. Советская дома № 81-111, 76-108;

ул. М. Горького;

ул. Московская;

ул. Северная;

ул. Гагарина дома № 13, 13а, 17,17б, 19, 15.

Участок № 30

ул. Чехова д. № 39, 41, 45, 49, 55, 59;

ул. Ивановского д. № 5, 5а, 7, 9.