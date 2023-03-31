«Кур’ер» посмотрел, какие адреса за какими участками* поликлиники по обслуживанию взрослого населения Слуцкого ЦРБ закреплены.
Участок № 1
- ул. Вишнёвая, ул. Я. Купалы;
- ул. Ленина д. № 1-121, 2-1144;
- ул. Рабочая + переулки;
- ул. Тракторная;
- ул. Энергетиков;
- ул. Спасская;
- ул. Выбранецкая;
- ул. Летняя;
- ул. Гаспадарчая;
- ул. Поселковая;
- ул. Брановичская до д. № 100;
- ул. Малиновая до д. 16а;
- ул. Хуторская;
- ул. Рябиновая;
- ул. Абрикосовая;
- ул. Серяжская, п-к Серяжский;
- п-к Хуторской.
Участок № 2
- ул. Зимняя;
- ул. Красноармейская + переулки 1 и 2;
- 3-й пер. Красноармейский д. № 2-6, д. № 1-5;
- 4-й пер. Красноармейский д. № 1-3, д. № 2-4;
- ул. Надречная + проезд;
- ул. Некрасова от д. № 58 до конца и от д. № 65 до конца;
- ул. Революционная (кроме д. № 17);
- ул. Социалистическая д. № 110, 112, 116, 118;
- пер. Социалистический;
- проезд Садовый;
- ул. Социалистическая д. № 2-106 (четная сторона);
- ул. 4 Трудовая, пер. Тупиковый;
- пер. Крестьянский;
- ул. Пионерская д. № 2.
Участок № 3
- ул. Жукова д. № 13, 15, 17, 19;
- ул. Заводская;
- ул. Копыльская от д. № 17 до конца и от д. № 20 до конца;
- ул. Монахова (кроме д. 8, 10, 12) + переулок;
- Переулки Урицкого (кроме 4 пер. Урицкого);
- ул. Копыльская (д. № 1, 1а, 3);
- ул. Светлая;
- ул. Солнечная д. № 1-6, 1а, 3а-5а.
Участок № 4
- ул. Головащенко д. № 8, 12, 16, 18;
- ул. Молодёжная д. № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15;
- ул. Транспортная;
- ул. Солигорская д. № 12.
Участок № 5
- ул. М. Богдановича от д. № 33 до конца и от д. № 45 до конца;
- 2-й пер М. Богдановича д. № 1;
- ул. Восточная;
- ул. Житневая;
- ул. Добрянка;
- ул. Заречная;
- ул. Заможная;
- ул. Листопадовская;
- ул. Красавицкая;
- 1 пер. Красавицкий;
- 2 пер. Красавицкий;
- ул. Дружная, пр-д Дружный;
- ул. Новосёлов, проезд Новосёлов, ул. Пугачева;
- ул. Обуховича, пр-д Обуховича;
- ул. Стародорожская + переулки;
- ул. Успольская;
- ул. Уреченская;
- ул. Чапаева + пер.;
- ул. Любанская, пр-д Любанский;
- ул. Яблоневый сад;
- ул. Добросельская, ул. Цветочная, ул. Вясковая.
Участок № 6
- ул. Ленина д. № 160-230, 213, 207, 225;
- ул. Социалистическая д. № 1, 3, 5;
- ул. А. Алешко;
- ул. Гончарова + пр-д;
- ул. Жуковского д. № 1-11, 2-14;
- 2-й пер. Я. Колоса д. № 6-24, 15-27;
- ул. Козберга д. № 1 — 25, д. № 2 -30;
- ул. Крылова д. № 1-15, д. № 2-10;
- ул. Мичурина;
- ул. Маяковского;
- ул. Октябрьская + переулки;
- ул. Нахимова;
- ул. 14 Партизан д. № 1;
- ул. Советская д. № 1-57, д. № 2-46;
- ул. Тургенева;
- ул. Тельмана;
- ул. Школьная.
Участок № 7
- ул. Ленина д. № 201, 203, 217;
- ул. Корзуна;
- ул. Большое кольцо;
- ул. Пионерская от д. № 6 до конца;
- ул. Серпуховская;
- 1-й и 2-й пер. 14 Партизан;
- ул. 11 июля.
Участок № 8
- ул. Ленина д. № 118-138а, 148-156, 185-197;
- ул. Пионерская д. № 1, 4;
- ул. Комсомольская д. № 3, 5.
Участок № 9
- ул. Ленина от д. № 286 до конца, д. № 297, 335;
- ул. Гагарина, с д. № 1 по 11, 17А и до конца;
- ул. и пер. Серёгина;
- ул. Скорины;
- ул. Радужная;
- ул. Озёрная;
- ул. Ржевского;
- ул. Горная;
- ул. Кадетская.
Участок № 10
ул. Ленина д. № 123, 125, 129, 139, 141, 147, 157-175;
ул. Жукова (кроме д. № 13, 15, 17, 19);
ул. Козинца-Прокопчика;
ул. 2 Колхозная + пер. 1 Колхозный;
ул. Ленинская;
2-й пер. Пролетарский;
ул. и пер. Мельничные;
ул. П. Маглыша + проезд П. Маглыша;
ул. Уласовца, ул. К. Черного;
ул. Базарная + переулки.
Участок № 11
ул. Ленина д. № 219, 231, 223а, 223, 231;
ул. Баумана;
ул. Калиновского;
ул. Крылова от д. № 12 и 17 до конца;
пер. Крылова;
ул. Я. Колоса д. № 2-24, 3-27;
1-й пер. Я. Колоса д. № 1-61, 2-62;
ул. Пушкина от д. № 14 и 29 до конца;
ул. Есенина;
ул. Чехова д. № 3.
Участок № 12
ул. Социалистическая д. № 148-154, 160-178;
ул. Малопадерская;
ул. Запрудная.
Участок № 13
ул. 1 Августа;
ул. Альсовая;
ул. Кононовича;
ул. П. Коммуны;
ул. Копыльская д. № 1-13, 2-16;
ул. Коммунальная;
ул. Лобана;
ул. Новая;
ул. Республиканская;
ул. Тополёвая;
ул. Монахова д. № 8, 10, 12, 14;
4 пер. Урицкого.
Участок № 14
ул. М. Богдановича д. № 5-29, 12-38;
ул. Вечеркевича;
ул. Лацкого;
ул. Комсомольская (кроме д. 3, 5);
пер. Красные переулки;
ул. Р. Люксембург;
ул. 8 Марта, ул. Набережная, ул. Плиева;
ул. Революционная д. 17;
ул. 3-я Трудовая;
пер. Толстого + улица Толстого;
ул. Строителей 1, 3, 8.
Участок № 15
ул. Ленина д. № 215, 211, 221, 241-267, 227;
ул. Жуковского д. № от 13 до 16 и до конца + переулки;
ул. Зелёная д. № 2-58;
ул. Кольцова;
ул. Островского;
ул. Левоняна;
ул. Чехова д. № 5, частный сектор;
ул. Ломоносова;
ул. Губина;
ул. Дроботова.
Участок № 16
ул. Социалистическая от д. № 7 до конца, д. № 128, 132, 134, 136, 130, 140, 142, 146, 156, 158, 141, 168;
2-й пер Я. Колоса от д. № 1-13, 2-14;
ул. Я. Колоса от д. №26 и №29 до конца;
ул. Козберга от д. 27 и до конца;
3-й пер Красноармейский от д.№ 7 до конца, от д.№ 8 до конца;
4-й пер. Красноармейский от д. № 5 до конца, от д. № 6 до конца;
ул. Некрасова д. № 54-56, 57-63, 55в и 62;
ул. Смоленская + переулки;
ул. Б. Хмельницкого от д. № 43 до конца и от д. № 80 до конца.
Участок № 17
ул. Виленская: четная сторона с д. № 30 до конца, нечётная — д. № 57, 59, 63 , 65, 67, 69, 73, + 2 переул.;
проезд Виленский;
ул. Вокзальная + переулки;
ул. Железнодорожная + переулки;
ул. Куликова;
ул. Красногвардейская + переулки;
ул. Майский посад, I и II пер. Майский;
проезд Майский;
I. II. III пер. Новый;
ул. Старобинская;
ул. Западная Д. № 1-7 (нечётная).
Участок № 18
ул. Ленина д. № 232-252, 293а, 295а, 295б, 269-291;
ул. Гагарина 23А, 25А;
ул. Бобруйская;
ул. Калинина;
ул. Тихая;
ул. Чкалова;
ул. Ветеранов;
ул. Суворова от д.№ 33 и от д. № 34 до конца;
ул. Геологическая;
ул. Зелёная от д. № 60 до конца;
ул. Крыничная;
ул. Кирова;
ул. Куприянова + переулок;
1-й пер. Я. Колоса от д. № 63 и 64 до конца;
ул. Лермонтова;
ул. Магистральная;
ул. Некрасова д. № 1-55, 2-52, пер. Некрасова;
ул. Славянская;
ул. Весенняя;
ул. Пушкина д. № 1-27, 2-12;
ул. Сустречная;
ул. Советская д. № 59-79, д. № 48-74;
ул. Б. Хмельницкого д. № 1-41, 47б. 47в, и от д. № 2-78 + пер. Б. Хмельницкого;
ул. Снежаньская;
ул. Васильковая;
ул. Зорная.
Участок № 19
ул. М. Богдановича д. № 40;
I пер. М. Богдановича;
II пер. М. Богдановича д. № 20;
ул. Виленская д. № 20, 1-43;
ул. Гастелло от д. № 1-28;
I пер. Виленский;
ул. Строителей д. № 4, 5, 6, 7, част сектор;
ул. Чайковского + переулки.
Участок № 21
ул. Брестская;
проезд Западный, ул. Западная;
ул. М Журово,1 пер и 2 пер М Журово;
ул. Новосельская;
ул. Солигорская, частный сектор;
ул. Солигорская д. № 6, 8, 10.
Участок № 24
ул. Загородная;
ул. Минская;
ул. 14 Партизан с д. № 69 и № 74 до конца;
ул. Чехова д. № 33, 35, 37, 43, 47, 47а, 51, 53.
Участок № 25
ул. Чехова д. № 20;
ул. Ивановского д. 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17А;
ул. Кольцевая, п-д Кольцевой;
ул. Пупоревская;
ул. Урочище;
ул. Пупорево.
Участок № 26
ул. Чехова д. № 31, 18, 29;
ул. Борисовца;
ул. В.Витки 1;
ул. Зелёная 17, 17а, 19, 21, 23, 25.
Участок № 27
пер. 4-й Новый;
ул. Крупской+переулок;
ул. Тутаринова;
ул. Солигорская 2/2, ул. Солигорская д. № 2;
д. Криводубовка;
ул. Молодёжная д. № 2, 3.
Участок № 28
2-й пер М. Богдановича д. № 3, 5, 12, 25, 27, 29, 31, ч/сектор;
ул. Сентябрьская д. № 1, частн. сектор;
1-й и 2-й пер. Сентябрьский;
ул. Луговая;
ул. Полевая, пер. Полевой;
ул. Садовый посад;
ул. Гастелло с д. № 33.
Участок № 29
ул. Ленина дома № 254-284, 313, 313А;
ул. Кутузова;
ул. Суворова дома д.№2-32, 1-31;
ул. Советская дома № 81-111, 76-108;
ул. М. Горького;
ул. Московская;
ул. Северная;
ул. Гагарина дома № 13, 13а, 17,17б, 19, 15.
Участок № 30
ул. Чехова д. № 39, 41, 45, 49, 55, 59;
ул. Ивановского д. № 5, 5а, 7, 9.
* Границы территориальных участков могут быть изменены по усмотрению руководства ЦРБ.