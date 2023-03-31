На минувшей неделе в публикациях на сайте «Кур’ера» появились Владимир Амельченя, который поделился воспоминаниями о войне, и спортсмен Владимир Картель, который поставил рекорд Беларуси среди тяжелоатлетов старше 60-ти лет.

Уладзімір Амяльчэня

Уладімір Амяльчэня — жыхар Салігорска, былы супрацоўнік «Кур’ера». Ён нарадзіўся і правёў дзяцінства на старадарожчыне, у вёсцы Барок, што непадалёк ад Слуцкага раёна. Пяцігадовым хлопчыкам Уладзімір Дзям’янавіч убачыў пачатак вайны. Ён бачыў, як бамбіў наваколле нямецкі самалёт, а таксама на ўсё жыццё запомніў, як гарэла суседняя вёска Языль, усе кінуліся хавацца, і ён у натоўпе згубіў маму.

Реклама

«Кашмар на ўсё жыццё». Якой убачыў вайну пяцігадовы Валодзя Амяльчэня

Владимир Картель

Владимир Картель — житель Слуцка, который занимается тяжёлой атлетикой. На XXXI Открытом чемпионате Республики Беларусь среди тяжелоатлетов старших возрастных групп он завоевал 1 место. Также он поставил рекорд Республики Беларусь в возрастной группе старше 60 лет.