В пятницу, 31 марта, Александр Лукашенко, обратился с традиционным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Коротко излагаем основные тезисы его речи.

Вопрос суверенитета и независимости стоит остро

«Тема нашего сегодняшнего мероприятия — условия сохранения суверенитета и независимости. Почему я выношу на суждение многих миллионов наших граждан именно эту тему? Все очень просто: никогда раньше в истории нашей страны, особенно нашей независимой Беларуси, не стоял так остро вопрос, как суверенитет и независимость».

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Переговоры по Украине должны быть без предварительных условий

Александр Лукашенко заявил, что украинский кризис может решиться только с помощью переговоров, но они должны быть проведены без предварительных условий.

Он сказал, что его контакты с президентом Украины в начале конфликта сводились к тому, что «я его просто по-дружески, по-братски, если хотите, по-сыновьи, пытался повернуть туда, куда надо, с моей точки зрения».

«Я ему всегда говорил, Володя, ты подумай, война идёт на твоей земле. Сегодня ты будешь героем… а пройдет время, народ с тебя спросит, почему ты не остановил эту войну?»

Он снова подчеркнул, что нужно начать переговоры именно сейчас, а не позже. По его словам, этот вопрос о мирных переговорах обсуждался с представителями Запада, с которыми общался белорусский лидер.

Бойня не закончится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку

По его словам, белорусская сторона многократно предлагала свою территорию для проведения переговоров по урегулированию украинского кризиса.

По мнению Александра Лукашенко, чехарда началась и продолжается на Украине после государственного переворота. События в Украине – это драматичный пример внешнего управления целой страной, и бойня там не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку.

«С этого началось то, что происходит до сих пор — чехарда во власти, непомерная коррупция, нищета большей части населения, неприемлемый националист с элементами фашизма, запрет русского языка, уничтожение всего, что было связано с Советским Союзом: героического прошлого, снос памятников, переименование улиц и героизация убийц мирных граждан».

«Разве народу Украины не нужен мир? Но кому интересно мнение этого самого народа? Вот вам и вся незалэжность».

«О чём бы не шла речь и какие бы процессы не анализировались мы постоянно упираемся в ситуацию на Украине».

Переговоры по возвращению ядерного оружия

Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении ядерного оружия в республику инициировал он сам. Стратегическое ядерное оружие может появиться в республике по обоюдному решению президентов Беларуси и России.

Американская дивизия готова напасть на Беларусь

Белорусская разведка добыла факты подготовки нападения на нашу страну, заявил Александр Лукашенко.

«Там полным ходом идёт формирование неких полков, хоругвей для последующего переворота в Беларуси. Придёт время мы вам это выложим всё. Сегодня не время — идёт кропотливая работа, но поверьте на слово, я вас никогда не обманывал. Они готовятся вторгнуться на территорию Беларуси для уничтожения нашей страны».

Он отметил, что польская сторона из оппозиционеров, которые покинули страну, делает боевиков, «а по-простому бандитов, которых не жалко». Что сейчас они получают боевой опыт на украинской территории и готовятся и заброске на белорусскую территорию террористы для проведения диверсий.

«Пытаются создать подпольные экстремистские ячейки для координации протестной деятельности, передают вооружение и финансовые средства».

По его словам, министр обороны Польши Мариуш Блащак на закрытом совещании агитировал открыть «второй фронт» в Беларуси. После чего привел слова генерал-майор армии США Джозеф МакГи заявил, что дислоцированная в Румынии американская 101-я воздушно-десантная дивизия «подготовлена для занятия стратегических пунктов на территории Беларуси».

«Это буквально несколько цитат, несколько фактов, добытых нашей разведкой», —- подчеркнул Александр Лукашенко.

«Вы решите, кто будет президентом — я наелся»

Белорусский лидер заявил, что его дети не собираются занимать президентскую должность. Лукашенко призвал поставить точку в этом вопросе и больше никогда его не «обсасывать».

Лукашенко призвал избавиться от чужих болтов и гаек в Союзном государстве

«Пора уже окончательно избавиться от чужих болтов и гаек и выпускать уже по-настоящему свой продукт», — пояснил он и подчеркнул, что Союзное государства не должно зависеть от капризов западных политических элит, а импортозамещение — вопрос национальной безопасности. По его словам, это широкое поле для самых смелых замыслов ученых.

Он в очередной раз поблагодарил западные страны за введение санкций, поскольку для Беларуси открылись новые рынки и появились колоссальные возможности. И отметил, что в прошлом году республика выпустила импортозамещающей продукции на сумму более 27 млрд долларов.

Поэтапное культурное «импортозамещение»

«Мы всегда бережно относились к своей культуре (…) Но время ставит новые задачи. (…) актуальным стал вопрос о поэтапном культурном «импортозамещении»».

По его словам, пришло время уходить от культурных веяний и празднований, которые противоречат нашим христианским традициям и морали. Необходимо сохранить и популяризовать национальные традиции, ценности и историческую память.

«Люди хотят видеть не импортированные, а созданные в своей стране образы, тренды во всем, начиная от упаковки продукции и заканчивая интерьерным оформлением городской инфраструктуры».

Как решить проблему с дорогами в Беларуси

«Надо вернуться к масштабному строительству бетонных автомагистралей. За это спрос будет жесточайший».

После речи Александр Лукашенко начал отвечать на вопросы из зала.