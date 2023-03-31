Что лучше выбрать: кремацию или традиционные похороны

Когда человек умирает, перед родственниками становится выбор способа захоронения: традиционные похороны или кремация? У кого-то есть чёткая позиция по этому вопросу. Кто-то в нерешительности замирает: «Что выбрать? А как церковь относится к кремации? Не осудят ли меня, если я выберу сожжение тела?». В этой статье вы найдёте ответы на вопросы о способах захоронения.

Что такое традиционные похороны

Традиционные похороны — захоронение тела усопшего в могилу. Они осуществляются в соответствии с правилами захоронения и традициями народа. Существует ряд обязательных этапов:

омовение — обряд очищения;

облачение — покойного одевают в чистую одежду, надевают крест, накрывают белым саваном, окропляют святой водой и укладывают в гроб. Он обязательно должен стоять головой к иконам;

уложение в гроб — этап погребения, на котором у усопшего закрывают глаза и смыкают губы. В руки необходимо вложить икону или крест и расположить их крестообразно;

похоронное бдение, во время которого поют панихиды. Перед выносом тела читают заупокойную литию;

погребение — захоронение гроба с телом усопшего в землю. Сакральный смысл обряда в том, что он передаёт надежду верующих на воскресение. Тело умершего человека ассоциируется с зерном, которое бросили в землю. Как прорастает зерно, так и душа человека возродится в высшем мире;

поминки — поминальный обед, во время которого близкие отдают дань памяти покойного: вспоминают человека, его добрые дела.

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Похороны — традиционный способ провести покойного в последний путь.

Что такое кремация

Кремация — сожжение тела усопшего. В Беларуси сожжение происходит в единственном в стране крематории. Кремация происходит в несколько этапов: подготовка тела и укладка в гроб, прощание в крематории, сожжение и измельчение в прах, помещение праха в урну, захоронение.

Родственникам выдают прах в урне, которую можно захоронить на кладбище или в колумбарии. Широкое распространение кремирование получило в последнее время, особенно в пандемию, когда это было необходимостью. Сегодня многие обращаются к этому способу погребения, чтобы сэкономить: кремировать проще и дешевле, чем

организовывать традиционные похороны.

Позиция церкви к кремации

Отношение к сожжению тела у верующих сложное. Некоторые считают, что погребение — это правильно, а кремация противоестественна вере. Многие опасаются, что церковь негативно отнесётся к этому, что душа покойного не обретёт покой.

Православные священники говорят, что кремация не является препятствием для того, чтобы душа очистилась и оказалась в Раю. Современная церковь с понимаем относится к этому вопросу и не осуждает тех, кто выбрал вариант «огненных похорон». Важным условием является обязательное погребение праха в землю.

Общее и различия между погребением и кремацией

Разница между этими вариантами большая:

стоимость и организация. Для традиционных похорон надо купить большое количество ритуальных предметов. При кремации оплачиваются услуги крематория и захоронение в колумбарии или на кладбище;

кремация — сожжение, классическое захоронение — погребение в землю без сожжения;

для традиционных похорон не существует ограничений, в кремации могут отказать в двух случаях. Если габариты покойного шире установленных параметров. Это обусловлено размерами входного отверстия в печь. И второе — если правоохранительные органы нашли признаки насильственной смерти.

Получение разрешения в милиции — обязательное условие для кремирования.

При таком большом количестве отличий кажется, что между этими вариантами захоронения нет ничего общего. Но это не так. Оба способа — дань уважения памяти покойного, последняя забота близких об умершем, которые провожают его в последний путь.

Что лучше выбрать: кремацию или традиционные похороны

Какие похороны выбрать — вопрос трудный, и однозначного ответа на него нет. Если для покойного и его семьи важны традиционные похороны, то и выбирать следует их.

Если же покойный предпочитал кремацию или у родственников есть трудности с деньгами либо похороны должны быть зимой в сильный мороз, когда землю очень трудно копать, — предпочтение следует отдать кремации. Её преимущество ещё и в том — сделать общий склеп, в котором будут храниться урны всех членов семьи.

Провожая умершего в последний путь, важно думать не о том, как это будет сделано, а как сохранить память о нём.

Помочь с организацией похорон или кремацией поможет ритуальная служба «Память», которая предоставляет ритуальные услуги более 15 лет.

ИП Зубарев Л.В. УНП 191016972