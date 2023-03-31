Приморское территориальное управление Росрыболовства выдало первые разрешения на добычу водных биоресурсов для Беларуси в этом году.

Квота на добычу минтая в исключительной экономической зоне России — Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне — выделена на 2023 год.

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Определён объём вылова минтая в разных подзонах, а промысел будет осуществляться совместными российско-белорусскими предприятиями.

Приморское территориальное управление уже выдало первые пять разрешений на промысел в Северо-Охотоморской подзоне.