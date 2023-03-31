На этой неделе слушателям цикла лекций, который ведут краеведы и историки при поддержке Слуцкой епархии и газеты «Кур’ер», краевед Андрей Попов рассказал о деятельности православной церкви на территории Случчины в период немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны.

Фашистские войска вошли в Слуцк 26 июня 1941 года, началось тяжелейшее трёхлетие для всего белорусского народа. В этих условиях основная часть православных священнослужителей остались верными духовным традициям. Они не признали нацистского лозунга «разделяй и властвуй», а фашистских захватчиков, которые носили на своих пряжках надпись «с нами Бог», воспринимали как неоязычников.

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В начальный период оккупации православную церковь на территории учреждённого Германией Генерального комиссариата Белоруссия возглавил архиепископ Пантелеимон, в марте 1942 года он стал митрополитом. Пантелеимон сохранил Белорусскую церковь в составе Московского патриархата до того, как в мае был сослан в монастырь.

С санкции немецких властей в восточную Беларусь были направлены архимандрит Серафим (Шахмут) и священник Владимир Кударенко для помощи в открытии новых храмов.

В восточной части Случчины в годы оккупации работали 32 церковных прихода (до войны они были все закрыты). Если не сохранились храмовые здания, службы проводили в молитвенных домах. Были места, где не было священников, то служили даже те, кто когда-то пел на клиросе.

В Слуцке тогда работали два храма – Свято-Михайловская и Свято-Варваринская церкви. В нашем городе были гетто и концлагерь. Нужна была духовная помощь и поддержка заключённым. Священники несли самые тяжёлые нагрузки и выполняли сложные задачи. Некоторые помогали партизанам и сами уходили в леса. За это немцы карали церковных служащих и даже их семьи.

За 1942 год на Случчине в храмах было продано около 10 тысяч нательных крестиков, пары венчались в несколько раз чаще, чем в нынешнее мирное время. Икона Божьей Матери «Остробрамская» давала силы верующим в годы оккупации. Иконостас, созданный в 1941 году, находился в Михайловском соборе до 1997 года.