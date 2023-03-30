В предпоследний день марта в Слуцк вернулась весна. Ярко светит солнце, снеговые сугробы стремительно тают. Если пройти по берегу Случи, можно увидеть картины ранней весенней поры.

Встретилась парочка лебедей у моста. При виде человека плывут к берегу, ждут лакомства. Не стоит кормить в это время птиц хлебом, лебеди в состоянии сами себя прокормить, ныряют, достают корешки и стебли растений, щиплют траву на берегу.

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Небольшая ложка дёгтя: если внимательно присмотреться к берегу реки, то можно увидеть кучки мусора, пластиковые и стеклянные бутылки, упаковки от продуктов, пакеты, пачки из-под сигарет… Не загрязняйте природу, случчане! Берегите наш Слуцк!

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