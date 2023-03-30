В Солигорском районе Ford привлёк внимание наряда ГАИ неадекватной манерой езды. Инспектор подал сигнал об остановке, а водитель его проигнорировал и лишь ускорился.

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Во время преследования беглец не реагировал на световые и звуковые сигналы служебного авто, превышал скорость, создавал реальную угрозу безопасности окружающих. Для остановки автомобиля приняли решение об использовании оружия. И только после предупредительных выстрелов автомобиль остановился.

За рулём оказался 17-летний учащийся одного из колледжей Солигорска. Ford доставили на штрафстоянку. В отношении парня составили несколько административных протоколов, в том числе за бесправное управление транспортным средством и невыполнение требований об остановке.