На прошедшей неделе читатели, как обычно, писали и звонили «Кур’еру» с советами, жалобами и мнениями. Публикуем краткий обзор обращений.

Про стоимость домашнего хлеба

Читательница Тамара Гудлевская прокомментировала материал про то, как сэкономить на чае, и рассказала, как сама сэкономила на домашнем хлебе: «Однажды я прочла состав хлеба и решила попробовать испечь традиционно без «Е». Взяла муку первого сорта, дрожжи, соль, воду, немного сахара, смазала маслом подсолнечным. Тесто отлично подошло дважды, испекла в небольшой жаровне. Получилась красивая булочка овальной формы! Даже не поленилась выйти через дорогу взвесить, эта красота была ровно 600 граммов. Естественно, я посчитала затраты, они составили 60 коп., соответственно, цена килограмма — 1 руб. (справедливости ради скажу, было это полгода назад). Но ведь я не учитывала стоимость энергии, газа, а на заводе ещё зарплата работникам… Вывод прост: разумеется, еда, приготовленная своими руками, дешевле!»

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Про заснеженные дороги

Во вторник, когда Слуцк накрыл снегопад с дождём, Валентина Иванова написала о том, что замело дорогу, которая ведёт через поле из деревни Василинки до Слуцка. Ещё один житель Слуцка Олег обращал внимание на снег на городских тротуарах. Но в тот же день все тротуары почистили коммунальщики.

Про сбор берёзового сока

Михаил Брель объяснил, почему не нужно обвинять сборщиков берёзового сока: «Берёза — не строевое дерево, да и вреда подсочка дереву не приносит. В моём детстве в деревне берёзовый сок заготавливали бочками каждый двор, и количество берёз не уменьшалось. Вообще берёза относится к лесному сорняку, размножается без искусственного посева и составляет почти 50% от остального количества деревьев в лесу».

Про владельцев собак

В редакцию «Кур’ера» позвонила Людмила, жительница Слуцка, которая проживает в 9-этажке за бывшим 21-м универсамом. Женщина рассказала, что под её окнами находится частный сектор. Один дом недавно купили, и владельцы завели много собак. Животные, по словам Людмилы, постоянно лают — с утра до вечера. Женщина жалуется, что открыть окно на проветривание невозможно. Она предполагает: «Возможно, собак не кормят. Подскажите, что делать в таком случае? Куда обращаться? Или, может быть, в городе есть приют, который заберёт собак себе?» Мы посоветовали женщине вначале обратиться к участковому.

Про скидочные карты в магазине

Случчанка Галина Васильевна обратилась с предложением по поводу скидочных карт в новом магазине «Санта», который открылся в центре города вместо «Виталюра»:

«Когда открывался «Виталюр», то в вестибюле сидел молодой человек, который регистрировал скидочные карты не только тем, у кого есть мобильные телефоны, но и у кого нет мобильного телефона, а только домашний, на который регистрировал карточки. Хорошо, если бы такая услуга была в «Санте», т.к. не у всех пожилых одиноких есть мобильные и не все умеют пользоваться интернетом, а также нет таких знакомых, которые захотят регистрировать карточки на свой мобильный телефон. Помогите таким людям!»

Про поиски захоронения прадеда

Случчанин Максим Латушко приходил в редакцию за помощью в поисках могилы прадеда. Его прадедушка погиб в Ленинградской области. Мы посоветовали мужчине написать письмо в какое-либо СМИ Ленинградской области. Может быть, кто-нибудь из их читателей владеет информацией о захоронении погибшего белорусского солдата.