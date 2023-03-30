Вечером во вторник, 28 марта, очевидцы сообщили в милицию и спасателям о подростке, который стоит на окне на девятом этаже многоквартирного дома. В тот день был сильный ветер и снег.

Когда службы прибыли на место, ребёнок находился уже в квартире. Оказалось, что 12-летняя девочка мыла окна, не подозревая о возможной опасности для своей жизни. Она была дома одна вместе с другими сёстрами. Их мать к тому времени ещё не вернулась с работы.

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За этой семьёй, в которой живут пятеро детей, наблюдает комиссия по делам несовершеннолетних, так как они признаны находящимися в социально опасном положении. Старший ребёнок проживает у тёти.

Комиссия по делам несовершеннолетних быстро среагировала на происшествие, пригласив на заседание мать, детей, руководителей учреждений образования. Отец не явился.

Решение было принято единогласно — забрать детей из семьи, так как мать не осуществляет должный контроль за ними, они часто остаются без присмотра.