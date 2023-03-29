В четверг, 30 марта, во многих районах Беларуси сохранится гололедица. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.

В этот день в республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Только ночью по восточной половине прогнозируется небольшой снег, а днём в крайних северо-западных районах ожидаются небольшие осадки. Ночью и утром во многих районах сохранится гололедица.

Ветер 4-9 м/с. Столбики термометров покажут от -2 до -8 градусов ночью, местами они опустятся до -9…-13. Днём ожидается от +2 до +8 градусов, по югу страны – от +9 до +11.

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В Слуцке 30 марта синоптики обещают до -6 градусов ночью и от +3 до +6 днём. Без осадков, но местами на дорогах сохранится гололедица.