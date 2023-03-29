Подопечные слуцкого тренера по тяжёлой атлетике Василия Шуманского Владимир и Владислав Картель (сын и отец) завоевали очередные награды. Кроме того, Владимир Картель поставил рекорд среди ветеранов.

На XXXI Открытом чемпионате Республики Беларусь среди тяжелоатлетов старших возрастных групп, проходившем 25 марта, случчанин Владимир Картель завоевал 1 место. Также он поставил рекорд Республики Беларусь в возрастной группе старше 60 лет.

Реклама

На этом же открытом чемпионате сам тренер Василий Шуманский занял 2-е место.

Случчанин Владислав Картель завоевал серебро в республиканских соревнованиях по гиревому спорту по длинному циклу в весовой категории до 70 кг, которые проходили 26 марта.