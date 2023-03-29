Госстандарт снова нашёл опасные сладости, детскую одежду и обувь. Продукция не соответствует техническим регламентам Таможенного союза. Об этом сообщается на сайте tochka.by.

Два вида желе под маркой «Аппетиссимо» московского «Преображенского молочного комбината»

В результате проведённых испытаний в составе этого лакомства нашли недопустимый консервант — бензойную кислоту в количестве 0,33 г/кг («Тропическое ассорти»), а также недопустимую пищевую добавку — краситель азорубин (Е122) в количестве 11,5 мг/кг.

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Ползунки с маркировкой «Три медведя»

Согласно данным исследования лаборатории Госстандарта показатель «гигроскопичность» составил для ползунков — 11,9%, для пояса (резинки ползунков) — 11,1%. Норма — не менее 14%.

Детская обувь

Летние туфли «Шиккомпот» для детей ясельной группы не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». В этой обуви применяется недопустимая подкладка и вкладная стелька из искусственной или синтетической кожи. Также не соответствует регламентам и вес: для левой полупары он составил 82 грамма, для правой полупары — 81 грамм. Норма — не более 60 граммов.

Сандалии с маркировкой «МаРошКа» для дошколят не должны иметь подкладку и вкладную стельку из натуральной кожи. Но по факту подкладки — из искусственной или синтетической кожи, стельки — композиционный материал.

А детские ботинки торговой марки «к‧л‧б‧к» оказались хлипкими. Показатель «прочность крепления подошвы» составил: для левой полупары — 29,9 Н/см, для правой полупары — 29,5 Н/см. Норма — не менее 46 Н/см.