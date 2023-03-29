В середине марта в милицию обратилась 78-летняя жительница Борисова, что у неё пропал кошелёк с деньгами и пенсионное удостоверение. Спустя несколько дней с таким же заявлением пришла 71-летняя пенсионерка. У неё исчез кошелёк, в котором было 1100 рублей.

По видео оперативники установили, что тяжёлые пакеты с продуктами потерпевшим помогал донести до дома один и тот же подросток. «Помощником» оказался 16-летний учащийся одной из школ города Борисова.

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Теперь парня подозревают в том, что он, воспользовавшись невнимательностью пенсионеров, похитил из сумок кошельки. Школьник потратил деньги на покупку телефона и электронного парогенератора. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража».