В среду, 29 марта, состоится «прямая линия» Дмитрия Ахрема, председателя Солигорского межрайонного комитета государственного контроля Республики Беларусь, с жителями Слуцкого района.

Позвонить на «прямую линию» можно по телефону 7 50 18 с 11.00 до 12.00.

Личный приём граждан состоится по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 189, каб. 105 (Слуцкий РИК). Время проведения: с 12.00 до 13.00.

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С Дмитрием Ахремом вы можете поделиться известными вам фактами некомпетентности и бюрократизма со стороны чиновников, руководителей предприятий, коррупционными проявлениями и другими проблемами, входящими в компетенцию Комитета государственного контроля.

Об этом сообщается на сайте Слуцкого РИК.