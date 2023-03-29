На сайте госзакупок появилась информация о планируемом устройстве тротуара в Слуцке на участке улицы 1 Августа от улицы Пионерской до улицы Монахова.

Как следует из информации о госзакупке, устраивать тротуар на 1 Августа планируют в период с 1 мая по 31 августа. Источник финансирования — средства из районного бюджета. Ориентировочная стоимость — 337 823 рубля за 986 квадратных метров тротуара. Заказчик работ — служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района.

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Контекст

Напомним, что улица 1 Августа расположена в районе «Металлобъединений». На большей её части нет тротуара. Его устройство включили в перечень работ по Слуцку и району пять лет назад.

Минимум в течение 10 лет жители улицы 1 Августа в своих обращениях в редакцию не раз акцентировали внимание на организацию движения по ней.

Коллективно обращались жители, например, и к депутату Валерию Палазнику, который в 2012 году возглавлял ДЭУ-64 и был депутатом районного Совета депутатов. Уже тогда начались первые подготовительные шаги по обустройству 1 Августа.

По словам обращавшихся, сама улица узкая. И для второстепенной дороги здесь слишком активное движение (десятки машин в час), поэтому передвигаться по обочине некомфортно и небезопасно, особенно когда темно. К 2018 году часть улицы от 14-ти Партизан до пересечения с ул. Пионерской была оборудована тротуаром. Сейчас настала очередь оставшейся части.