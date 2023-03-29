Заместитель начальника УВД Миноблисполкома Роман Романчук рассказал «Минской правде» о поступлении в Академию МВД и Могилёвский институт МВД. Выбрали самое главное.

Кто может поступить в вуз МВД

На дневную форму обучения принимаются граждане Республики Беларусь, имеющие общее среднее, профессионально-техническое или среднее специальное образование.

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Что нужно сделать перед поступлением

Абитуриентам, желающим поступать в вуз МВД, необходимо:

обратиться до 15 апреля в ОВД по месту жительства (случчанам обращаться в Слуцкий РОВД — Прим. ред. );

в ОВД по месту жительства (случчанам обращаться в Слуцкий РОВД — ); пройти профессиональный отбор, который включает:

предварительное изучение, проведение специальной проверки, медицинское освидетельствование и профессиональный психофизиологический отбор.



Перечень необходимых документов подскажут сотрудники кадрового подразделения.

Вступительные испытания

Необходимо сдать:

14 мая централизованный экзамен по русскому (белорусскому) языку;

централизованный экзамен по русскому (белорусскому) языку; 21 мая централизованный экзамен на выбор — обществоведение либо иностранный язык;

централизованный экзамен на выбор — обществоведение либо иностранный язык; централизованное тестирование по обществоведению либо иностранному языку (одному предмету, который абитуриент не сдавал на централизованном экзамене 21 мая); регистрация на ЦТ — с 10 мая по 1 июня.

Новшество

Абитуриент, прошедший профессиональный отбор, подавший документы в межвузовскую приёмную комиссию, участвует в конкурсе сразу в обоих милицейских вузах. Однако вуз и специальность, которые он укажет в заявлении, будут приоритетными при зачислении. Например, если абитуриент напишет в заявлении, что хочет поступить в Академию МВД и пройдёт туда по конкурсу, он будет туда зачислен и не сможет это изменить. Но если ему не хватит баллов для поступления в Академию, у него будет возможность пройти по конкурсу в Институт МВД. Заново начинать процедуру поступления не потребуется.