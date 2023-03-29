Министерство внутренних дел Беларуси потребовало от ГАИ жёстче реагировать на грубые нарушения ПДД. Особое внимание будет уделяться нарушителям, которые управляют транспортом в нетрезвом виде, сообщает mlyn.by.

За управление транспортным средством в нетрезвом виде грозит штраф в размере до 200 базовых величин с лишением права управления на 5 лет. Повторное аналогичное нарушение влечёт уголовную ответственность с конфискацией транспортного средства вне зависимости от его принадлежности.

Бесправников также ждут суровые меры наказания: за неоднократное подобное нарушение предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде ограничения свободы на срок до 2 лет.

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Те водители, которые не выполнят требований сотрудника ГАИ об остановке, получат административный арест, либо им придётся отбыть общественные работы или оплатить штраф в размере до 100 базовых величин.

Для исполнения взысканий будет наложен арест на транспортное средство с обязательным помещением на штрафную стоянку.