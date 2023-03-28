Сегодня, 28 марта, исполняется 155 лет со дня рождения Максима Горького. «Кур’ер» прогулялся по улице, которая носит имя этого писателя.

Максим Горький (Алексей Пешков) был знаковым человеком своей эпохи. Он вырос в бедной семье, занимался самообразованием. Молодым объездил много российских городов в поисках работы. В его первых повествованиях русский реализм сочетается с революционным романтизмом. Во всех произведениях писатель выражал протест против социальной несправедливости.

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Такие романы, как «Фома Гордеев» и «Мать», а также пьеса «На дне» сделали имя Горького известным не только в СССР, но и в других странах. После революции 1917 года Максим Горький стал лидером советской литературы. Его стиль заложил основу советского реализма.

Улица Горького начинается от дорожной развязки «Штаны», что на улице Ленина, недалеко от парка имени 50-летия Великого Октября («Цыганский» парк).

Улица тянется всего 300 метров, но всё же на ней можно отметить интересные картинки. В её начале полно автотранспорта, даже есть регион 39 (Калининградская область России). Сразу встречаются симпатичные уютные дома.

Растут три огромные берёзы, но никто с них не берёт сок.

Мимо деревянных домов всегда приятно проходить: от них веет душевностью. А в одном окошке алеет чудо-цветок.

Вот это здание имеет свой особый строгий стиль.

Без шумливых собак прогулка не обошлась, и вот возле этого светлого дома привязался маленький кудрявый пёсик.

Хотя само жилище охранял явно не он, а оберег в виде подковы.

Деревенский вид улице задавали скворцы, ставенки на окнах и чердачное окошко, где изображён символ солнышка.

Особый весенний колорит в достаточно серую окружающую картину привнесла россыпь белых подснежников.

В конце улицы Горького находится солидное здание, во дворе которого есть небольшой детский спортивный комплекс. Хозяева этого дома разместили у своих ворот шутливое предложение.

Заканчивается прогулка на перекрёстке с улицей Советской.