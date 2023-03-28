Слуцкий район пострадал от ветра и снегопада: нарушено электроснабжение

Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, с начала суток из-за непогоды электроснабжение в стране нарушалось в 124 населённых пунктах, преимущественно в Минской области.

Больше всего от сильного ветра и снегопадов пострадали Борисовский, Логойский, Слуцкий, Червенский районы. Энергетики работают в усиленном режиме. По данным гидрометеорологических служб, неустойчивая погода в Минском регионе сохранится до конца дня.

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Дополнено в 11.40: Как сообщает «Слуцкі край», по состоянию на 10.00 слуцкие энергетики получили 31 заявку от потребителей по поводу нарушения электроснабжения. В работах по восстановлению электроснабжения задействовано 8 бригад и 13 единиц техники. Телеканал «Беларусь 1» также сообщил, что рекордсмены страны по количеству выпавших сегодня ночью осадков — это Марьина Горка (18 мм) и Слуцк (17 мм).