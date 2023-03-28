Более чем 200 марок сигарет подорожают в Беларуси с 1 апреля, сообщается на сайте sputnik.by.

Подорожают 86 наименований табачной фабрики «Неман», 65 — «Табак-инвест» и 48 — «Интер Тобакко».

Также вырастут цены и на импортные сигареты, ввозимые «Беларусьторгом». Среди них такие марки, как Kent Feel Aromа (плюс 40 копеек — до 5,6 рубля), Rothmans Blue (плюс 40 копеек — до 4,7 рубля), Dove Gold и Dove Platinum (плюс 30 копеек — до 2,8 рубля), Kent Navy Blue и Kent Silver (плюс 30 копеек — до 5,7 рубля), Dunhill Fine Cut Blue и Dunhill Fine Cut Gold (плюс 30 копеек — до 6,1 рубля).

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Посмотреть новые цены на сигареты с фильтром можно на сайте МНС.