Дорогие читатели, мы благодарим вас за поддержку. Всегда рады общению с вами. Вы можете поддержать нас рублём или информацией. Вот шесть основных способов это сделать.

1. Купить «Слуцкую картку» за 2 рубля

«Слуцкая картка» — это пластиковая карта, которая позволяет получать скидки и бонусы от партнёров и редакции. Часто магазины предлагают приобрести дисконтную карту, которая даёт скидку только в их магазине. Мы же предлагаем вам одну карту, которая объединяет в себе скидки от представителей бизнеса из абсолютно разных сфер.

Купить её можно в редакционном отделе газеты «Iнфа-Кур’ер» по адресу: Слуцк, ул.Ленина, 128. Мы работаем в будние дни: с 8.00 до 17.00, перерыв на обед — с 13.00 до 14.00.

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Подробности по ссылке

2. Принести крышечки

Редакционный отдел газеты «Кур’ер» принимает крышечки. Но важно понимать, что мы являемся партнёрами, а не организаторами этой благотворительной акции. Мы принимаем крышечки и передаём их в Минск на другой пункт сбора. Мы не ездим по городу и не собираем крышечки по адресам. Поэтому если вы хотите поучаствовать в акции «Новая жизнь в обмен на крышечки», то приносите крышечки к нам.

Список благотворителей здесь.

3. Подать объявление на сайт

Пока выпуск печатной версии газеты «Кур’ер» временно приостановлен, мы принимаем частные объявления для публикации на сайте. Наша «Крама» каждый день пополняется свежими объявлениями. Посмотрите, что есть новенького.

Подать свои объявления можно по адресу: ул. Ленина, 128. Работаем в будние дни с 8 до 17 часов (обед — 13.00-14.00).

Стоимость объявления на неделю — от 2 до 6 рублей.

4. Дать рекламу на сайт и в соцсети

Пока вы можете разместить информацию о своих услугах на нашем сайте и в соцсетях. Ознакомиться с форматами и ценами вы можете здесь.

5. Печать фото, распечатка и сканирование документов

У нас вы можете распечатать фотографии. Стоимость — от 70 копеек. А также распечатать необходимую информацию и документы. Всё в одном месте и по хорошей цене.

Цены вы можете посмотреть здесь.

6. Поделиться информацией

Если вы хотите рассказать новость, сообщить информацию, поделиться своим мнением с другими читателями, то вы можете это сделать через специальную форму.

НАПОМНИМ. Уважаемые наши читатели и рекламодатели! По техническим причинам стационарные телефоны, по которым вы нам всегда звонили, временно не работают. Чтобы связаться с сотрудниками редакции газеты «Кур’ер», звоните на номер мобильного телефона: (8025) 663 74 40 (life).