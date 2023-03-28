Случчанка Татьяна Цурикова увлекается кулинарией и ведёт свой блог в Instagram, где делится с подписчиками рецептами блюд и их красивыми фото. Как вспоминает блогер, было время, когда она совсем не умела готовить, а теперь кулинария — это её хобби.

Татьяна рассказала «Кур’еру», как студенческая жизнь в чужом городе поспособствовала увлечению кулинарией.

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«Будучи студенткой первого курса, я не получила общежитие. На это было аж две причины: во-первых, в нашей общаге шёл ремонт, а во-вторых, первокурсники из населённых пунктов, которые были в радиусе до 100 км от Минска, автоматом переходили в категорию «способных ездить домой каждый день». А Слуцк от Минска в 98 километрах.

На семейном совете решили, что я буду снимать комнату. Два раза в день мотаться между городами слишком тяжело для моего неокрепшего организма, а жизнь в столице научит меня самостоятельности. Да и финансовая сторона сыграла роль: снять комнату было выгоднее, чем каждодневный переезд Слуцк-Минск-Слуцк.

Моей школьной подруге тоже не дали общежитие, и мы решили привыкать и обживаться в большом городе вместе. Мы сняли комнату у бабульки почти напротив футбольного манежа на проспекте Победителей (тогда ещё на проспекте Машерова).

Хозяйка квартиры попалась своеобразная: «свою посуду не привозите, я вам пару тарелок дам», «эта сковорода только для рыбы», «зачем вы моете сковороду после каждой готовки, засоряется же канализация от жира», «не используйте много воды» и т.д. Кто снимал хоть раз комнату в квартире, где одновременно проживает хозяйка преклонного возраста, тот поймёт, о чём я.

Я ездила каждые выходные домой. Естественно, мама собирала «ссобойку», которой мне хватало на пять дней. Когда запасы заканчивались, ходила в нашу студенческую столовую, очень даже демократическую для кошелька первокурсника.

А теперь мой ужасный секрет. На тот момент я фактически не умела готовить и верхом моего кулинарного мастерства был салат «Мимоза» и пирог «Зебра». У подруги же запас рецептов был куда обширнее, чем у меня. И если приходилось готовить (а не просто разогревать), то это делала она.

Как-то я не смогла поехать домой на выходные, и запас продуктов к концу второй недели иссяк. Подруга тоже осталась в Минске, с запасами у неё была такая же история. И вот она предложила приготовить горячие бутерброды. Сбегали в ближайший магазин (до сих пор помню его название — «Метелица») и купили всё необходимое: плавленый сырок, сосиски подешевле и батон.

Для бутербродов мелко порезали сырок, сосиски, репчатый лук, добавили пару яиц, перемешали, намазали на ломтики батона и обжарили на растительном масле… Сказать, что у нас не получилось, не скажу, но получилось то, что получилось: начинка отдельно, батон отдельно, сосиски подгорели, а лук ещё был сырой. Но нам было так вкусно.

Сегодня я с теплом вспоминаю свои студенческие годы. Главное, что с кулинарией я начала дружить и постигать. Очень скоро поняла, что обжаривать бутерброды надо сначала со стороны начинки. Да и много других секретов приготовления вкусной еды открыла для себя.

А недавно вспомнила молодость и приготовила горячие бутерброды по тому самому рецепту.

Тот самый рецепт бутербродов

200 г варёной колбасы нарезала мелкими кубиками, 100 г твёрдого сыра натёрла на среднюю тёрку, вбила пару куриных яиц, добавила 3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и измельчённый небольшой пучок зелёного лука. Всё перемешала, намазала на ломтики батона или хлеба (кто что любит) начинку. Обжарила на небольшом количестве растительного масла с двух сторон (сначала со стороны начинки!) до золотистого цвета. Попробуйте — это вкусно!».