Директор Слуцкого ЖКХ Николай Воронько рассказал газете «Слуцкі край» о достижениях, планах и работе организации. В числе прочего он вкратце описал, что сделали в прошлом году и что планируют сделать коммунальщики Слуцка.

Некоторое из того, что сделали в 2022 году:

переложили предварительно изолированными трубами более двух километров теплосетей;

в местах общего пользования заменили 910 единиц устаревшего светильного оборудования светодиодным;

положили асфальтобетонное покрытие на улицах Софии Слуцкой, втором переулке Якуба Коласа, третьем переулке Урицкого, на улице Жуковского и некоторых других улицах в городе, сельских населённых пунктах района;

выполнили ремонт тротуаров в районе городского пляжа в 11-м городке, на улице Солигорской в районе домов 6 и 8, набережной на улице Софии Слуцкой;

работали по ремонту жилого фонда;

заготовили 1 984,6 тонны вторичных материальных ресурсов (100,4% к заданию).

Приоритетные планы в 2023 году:

обустроить тротуар на улице 1-е Августа;

уложить асфальтобетонное покрытие на улицах Уласовца, Молодёжной, Гагарина, Максима Богдановича и некоторых других улицах в Слуцке, на улице Молодёжной в агрогородке Лядно;

провести ремонт кровель, стыков домов, 34 подъездов;

заменить 500 светильников;

провести работы по комплексному благоустройству пяти дворовых территорий в городе на сумму 875 тысяч рублей;

обустроить дворовую территорию с укладкой тротуарной плитки в Гацуке (работы уже начаты);

совместно с КУП «Слуцкводоканал» проложить на пляже в 11-м городке водопровод с установкой водоразборных кранов;

продолжить обустройство в городе заглубленных контейнерных площадок;

украсить город новыми муралами и малыми архитектурными формами;

на конечной остановке ДСУ-9 появится композиция из кустарника и цветной щепы «Слуцкий пояс».

Полное интервью — в источнике.