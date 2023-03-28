Последний срок подачи налоговой декларации — 31 марта

Министерство по налогам и сборам напоминает, что 31 марта — последний срок подачи декларации о доходах.

Подать налоговую декларацию необходимо физическим лицам, которые в 2020 году получили доходы от продажи имущества, а также те, кто продал за последние 5 лет вторую квартиру, гараж, земельный участок или дачу. Также отчитаться должны те граждане, которые получили доходы из-за рубежа.

За непредоставление декларации в установленный срок предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа может составлять до 10 базовых величин (1БВ — Br37).