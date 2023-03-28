Новый поезд будет курсировать по маршруту Минск–Архангельск–Минск еженедельно, отправляясь из Минска по субботам в 10.22 и прибывая в Архангельск по понедельникам в 12.24.

В обратном направлении из Архангельска поезд будет отправляться по понедельникам в 14.47 с прибытием в столицу Беларуси по средам в 15.08. В состав поезда включены плацкартные и купейные вагоны, в том числе вагон, оборудованный купе для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Об этом сообщает БелТА.

Продажа билетов на поезд Минск–Архангельск уже открыта.

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На территории Беларуси поезд №366/365 делает остановки на станциях Жодино, Борисов, Крупки, Толочин, Орша-Центральная, Богушевская, Витебск и Езерище, а на территории Российской Федерации – Новосокольники, Дно, Великий Новгород, Волховстрой-2, Петрозаводск-Пассажирский, Медвежья Гора, Беломорск, Обозерская, Исакогорка.

Более подробную информацию о стоимости проезда и графике движения поезда можно получить на официальном интернет-сайте www.rw.by, с помощью официального мобильного приложения «БЧ.Мой поезд» и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Беларуси, по телефону +375 222 39 25 47).