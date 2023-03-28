В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от поездки на автомобилях с летней резиной. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водителям необходимо быть максимально внимательными. Выезжать желательно на «зимней резине», как показывает практика, эта разновидность шин существенно сокращает тормозной путь, что облегчает управление.

ГАИ призывает соблюдать установленный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Особенно необходимо быть осторожным при движении на мостах, путепроводах, а также участках, спусках и подъёмах дорог.

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Избегайте резких торможений и необдуманных действий за рулём при совершении манёвров. Для полной безопасности не забывайте пристегнуться и убедиться, что пассажиры тоже пристёгнуты ремнями безопасности.