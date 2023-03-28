ДТП произошло во вторник, 28 марта, на 101-м км трассы Р-23 «Минск-Микашевичи», между поворотами на деревни Молотково и Варковичи. Видео в редакцию «Кур’ера» прислал читатель.

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По видео понятно, что фура «села» на отбойник. Возможно, грузовик занесло на дороге.

Обновлено в 13.05.

Подписчики «Слуцкого АвтоКанала» сообщают, что фура перекрыла две полосы в сторону Солигорска, объехать нельзя.

Напомним, что 28 марта Беларусь накрыл циклон со снегопадом и дождём. В Слуцке за ночь выпало 17 мм осадков. Для сравнения, в «Хавьер» — в среднем более 40 мм по стране.