Посмотрели, как выглядят три самых дешёвых и три самых дорогих автомобиля на ходу, которые продаются в Слуцке на интернет-площадках с объявлениями.
Самые дешёвые авто
Москвич 412, 1421 рубль ($500 в эквиваленте)
Год выпуска — 1991, пробег — 400 000 км, седан, двигатель — 1,5 л бензин, механика, задний привод, салон — ткань.
Saab 9000 II, 1700 рублей ($598 в эквиваленте)
Год выпуска — 1994, пробег — 300 000 км, лифтбек, двигатель — 2,3 л бензин, механика, передний привод, цвет зелёный. Комментарий продавца: «На ходу, каждый день выезжаю, требует ремонта кузова».
Skoda Felicia I, 1706 рублей ($600 в эквиваленте)
Год выпуска — 1995, пробег — 300 000 км, хетчбэк, двигатель — 1,3 л бензин, механика, передний привод, цвет красный. Комментарий продавца: «Машина в неплохом состоянии, кузов живой, но местами нужно подварить, арки и пару мест по днищу, пороги целые, домкратится без проблем, по двигателю вопросов нет, свежее масло, тосол. Электрика вся работает, тормоза, ручник — всё есть».
Самые дорогие авто
Toyota Land Cruiser J200, 228 032 рубля ($80 000 в эквиваленте)
Год выпуска — 2015, пробег — 118 000 км, 5-дверный внедорожник, двигатель — 4,5 л дизель, автомат, подключаемый полный привод, цвет чёрный. Комментарий продавца: «Отличное состояние. Один владелец. Оригинальный пробег».
BMW 7 серия G11, 216 060 рублей ($75 800 в эквиваленте)
Год выпуска — 2019, пробег — 70 000 км, седан, двигатель — 3,0 л дизель, автомат, постоянный полный привод, цвет чёрный. Комментарий продавца: «Автомобиль пару месяцев как из Германии, в идеальном состоянии, весь в родном окрасе, с полной историей обслуживания у официального дилера. С честным пробегом. На продлённой гарантии PREMIUM SELECTION 2 года. Комплектация очень шикарная!
- Лазерная оптика
- Shadow-line
- Задняя полусфера AS3
- Диски R-19
- Мёртвые зоны
- Soft close дожим дверей
- Авто парковка
- Эл. склад. зеркала
- Head up display- проекция
- Виртуальная приборная панель
- Эл. руль с подогревом
- Бесключевой доступ
- Удержание полосы с подруливанием
- Адаптивный круиз-контроль с дистроником
- Предупреждение о столкновении с экстренным торможением
- Камеры 360.
- 4-зонный климат-контроль
- Подогрев всех сидений, вентиляция 2х
- Чёрный потолок алькантара
- Harman/kardon
- Эл. люк
- Эксклюзивный комфорт салон наппа
- Панель, дверные карты в коже
- Контурная подсветка салона
- Беспроводная зарядка
- Большой сенсорный экран
- Сенсорный джойстик управления
- Штатная навигационная система Голосовой помощник
- Системы обнаружения препятствий,
- Открытие-закрытие багажника взмахом ноги
- Смарт-ключ с автопарковкой
- Планшет в подлокотнике сзади
- Эл. фаркоп
- Подруливание задних колёс
- Полный пакет документов».
Volkswagen Caravelle T6, 129 849 рублей ($45 555 в эквиваленте)
Год выпуска — 2020, пробег — 1 850 км, микроавтобус пассажирский, двигатель — электро с запасом хода 155 км, автомат, передний привод, цвет коричневый. Комментарий продавца: «Без пробега. Из Германии. Электро, не дизель, 37кВт».