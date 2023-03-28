Какие самые дешёвые и самые дорогие б/у авто продаются в Слуцке

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авто, Слуцк

Посмотрели, как выглядят три самых дешёвых и три самых дорогих автомобиля на ходу, которые продаются в Слуцке на интернет-площадках с объявлениями.

Самые дешёвые авто

Москвич 412, 1421 рубль ($500 в эквиваленте)

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Фото: cars.av.by

Год выпуска — 1991, пробег — 400 000 км, седан, двигатель — 1,5 л бензин, механика, задний привод, салон — ткань.

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Saab 9000 II, 1700 рублей ($598 в эквиваленте)

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Фото: cars.av.by

Год выпуска — 1994, пробег — 300 000 км, лифтбек, двигатель — 2,3 л бензин, механика, передний привод, цвет зелёный. Комментарий продавца: «На ходу, каждый день выезжаю, требует ремонта кузова».

Skoda Felicia I, 1706 рублей ($600 в эквиваленте)

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Фото: ab.onliner.by

Год выпуска — 1995, пробег — 300 000 км, хетчбэк, двигатель — 1,3 л бензин, механика, передний привод, цвет красный. Комментарий продавца: «Машина в неплохом состоянии, кузов живой, но местами нужно подварить, арки и пару мест по днищу, пороги целые, домкратится без проблем, по двигателю вопросов нет, свежее масло, тосол. Электрика вся работает, тормоза, ручник — всё есть».

Самые дорогие авто

Toyota Land Cruiser J200, 228 032 рубля ($80 000 в эквиваленте)

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Фото: cars.av.by

Год выпуска — 2015, пробег — 118 000 км, 5-дверный внедорожник, двигатель — 4,5 л дизель, автомат, подключаемый полный привод, цвет чёрный. Комментарий продавца: «Отличное состояние. Один владелец. Оригинальный пробег».

BMW 7 серия G11, 216 060 рублей ($75 800 в эквиваленте)

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Фото: cars.av.by

Год выпуска — 2019, пробег — 70 000 км, седан, двигатель — 3,0 л дизель, автомат, постоянный полный привод, цвет чёрный. Комментарий продавца: «Автомобиль пару месяцев как из Германии, в идеальном состоянии, весь в родном окрасе, с полной историей обслуживания у официального дилера. С честным пробегом. На продлённой гарантии PREMIUM SELECTION 2 года. Комплектация очень шикарная!
  • Лазерная оптика
  • Shadow-line
  • Задняя полусфера AS3
  • Диски R-19
  • Мёртвые зоны
  • Soft close дожим дверей
  • Авто парковка
  • Эл. склад. зеркала
  • Head up display- проекция
  • Виртуальная приборная панель
  • Эл. руль с подогревом
  • Бесключевой доступ
  • Удержание полосы с подруливанием
  • Адаптивный круиз-контроль с дистроником
  • Предупреждение о столкновении с экстренным торможением
  • Камеры 360.
  • 4-зонный климат-контроль
  • Подогрев всех сидений, вентиляция 2х
  • Чёрный потолок алькантара
  • Harman/kardon
  • Эл. люк
  • Эксклюзивный комфорт салон наппа
  • Панель, дверные карты в коже
  • Контурная подсветка салона
  • Беспроводная зарядка
  • Большой сенсорный экран
  • Сенсорный джойстик управления
  • Штатная навигационная система Голосовой помощник
  • Системы обнаружения препятствий,
  • Открытие-закрытие багажника взмахом ноги
  • Смарт-ключ с автопарковкой
  • Планшет в подлокотнике сзади
  • Эл. фаркоп
  • Подруливание задних колёс
  • Полный пакет документов».

Volkswagen Caravelle T6, 129 849 рублей ($45 555 в эквиваленте)

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Фото: cars.av.by

Год выпуска — 2020, пробег — 1 850 км, микроавтобус пассажирский, двигатель — электро с запасом хода 155 км, автомат, передний привод, цвет коричневый. Комментарий продавца: «Без пробега. Из Германии. Электро, не дизель, 37кВт».