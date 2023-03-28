Посмотрели, как выглядят три самых дешёвых и три самых дорогих автомобиля на ходу, которые продаются в Слуцке на интернет-площадках с объявлениями.

Самые дешёвые авто

Москвич 412, 1421 рубль ($500 в эквиваленте)

Год выпуска — 1991, пробег — 400 000 км, седан, двигатель — 1,5 л бензин, механика, задний привод, салон — ткань.

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Saab 9000 II, 1700 рублей ($598 в эквиваленте)

Год выпуска — 1994, пробег — 300 000 км, лифтбек, двигатель — 2,3 л бензин, механика, передний привод, цвет зелёный. Комментарий продавца: «На ходу, каждый день выезжаю, требует ремонта кузова».

Skoda Felicia I, 1706 рублей ($600 в эквиваленте)

Год выпуска — 1995, пробег — 300 000 км, хетчбэк, двигатель — 1,3 л бензин, механика, передний привод, цвет красный. Комментарий продавца: «Машина в неплохом состоянии, кузов живой, но местами нужно подварить, арки и пару мест по днищу, пороги целые, домкратится без проблем, по двигателю вопросов нет, свежее масло, тосол. Электрика вся работает, тормоза, ручник — всё есть».

Самые дорогие авто

Toyota Land Cruiser J200, 228 032 рубля ($80 000 в эквиваленте)

Год выпуска — 2015, пробег — 118 000 км, 5-дверный внедорожник, двигатель — 4,5 л дизель, автомат, подключаемый полный привод, цвет чёрный. Комментарий продавца: «Отличное состояние. Один владелец. Оригинальный пробег».

BMW 7 серия G11, 216 060 рублей ($75 800 в эквиваленте)

Год выпуска — 2019, пробег — 70 000 км, седан, двигатель — 3,0 л дизель, автомат, постоянный полный привод, цвет чёрный. Комментарий продавца: «Автомобиль пару месяцев как из Германии, в идеальном состоянии, весь в родном окрасе, с полной историей обслуживания у официального дилера. С честным пробегом. На продлённой гарантии PREMIUM SELECTION 2 года. Комплектация очень шикарная!

Лазерная оптика

Shadow-line

Задняя полусфера AS3

Диски R-19

Мёртвые зоны

Soft close дожим дверей

Авто парковка

Эл. склад. зеркала

Head up display- проекция

Виртуальная приборная панель

Эл. руль с подогревом

Бесключевой доступ

Удержание полосы с подруливанием

Адаптивный круиз-контроль с дистроником

Предупреждение о столкновении с экстренным торможением

Камеры 360.

4-зонный климат-контроль

Подогрев всех сидений, вентиляция 2х

Чёрный потолок алькантара

Harman/kardon

Эл. люк

Эксклюзивный комфорт салон наппа

Панель, дверные карты в коже

Контурная подсветка салона

Беспроводная зарядка

Большой сенсорный экран

Сенсорный джойстик управления

Штатная навигационная система Голосовой помощник

Системы обнаружения препятствий,

Открытие-закрытие багажника взмахом ноги

Смарт-ключ с автопарковкой

Планшет в подлокотнике сзади

Эл. фаркоп

Подруливание задних колёс

Полный пакет документов».

Volkswagen Caravelle T6, 129 849 рублей ($45 555 в эквиваленте)

Год выпуска — 2020, пробег — 1 850 км, микроавтобус пассажирский, двигатель — электро с запасом хода 155 км, автомат, передний привод, цвет коричневый. Комментарий продавца: «Без пробега. Из Германии. Электро, не дизель, 37кВт».