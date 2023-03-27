Слуцкая ЦРБ информирует о том, что с 01.04.2023 выписка рецептов для обеспечения лекарственными средствами отдельных контингентов граждан (инвалидов 1-й группы, 2-й группы и старше 65 лет) будет осуществляться не по телефону 7 17 06, а при непосредственном обращении к врачам общей практики, врачам-специалистам и помощникам врача взрослой поликлиники или по согласованию с врачом общей практики территориального участка.

Делается это в связи с положительной тенденцией в изменении эпидемиологической ситуации и лечении, с совершенствованием санитарно-противоэпидемических мероприятий по COVID-19.

Информацию о номере телефона врача общей практики участка можно узнать в регистратуре по телефону 7 17 17.