С приходом весны владельцы частных домов относят к контейнерам многоэтажек ветки и другие органические отходы. Слуцкое ЖКХ напоминает, что площадки для этого не предназначены.

«Вывоз мусора с частных домовладений осуществляется подомовым объездом один раз в неделю. Если веток немного, их можно порубить на куски 40-50 см, связать в пучки и сдать вместе с мусором в день вывоза либо вывезти на полигон отходов. Чтобы вывезти мусор своим транспортом, необходимо приобрести талон за пользование полигоном в кассе Слуцкого ЖКХ, предварительно позвонив по номеру (801795) 5 75 22», — говорится в обращении к жителям города.

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Крупногабаритный, строительный мусор, срезанные ветки можно вывезти и транспортом коммунальной службы. Для этого нужно оформить заявку по номеру (801795) 2 55 92. Это платная услуга.

Альтернативой вывоза органического мусора может стать использование веток в качестве мульчи для посадок или топлива для печей, а ботвы и сорняков (после пребывания их в компостной яме) — в качестве удобрения.

В ЖКХ напомнили, что несанкционированные свалки наказываются штрафом.