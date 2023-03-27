Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 20 по 26 марта. «Кур’ер» сделал подборку фото, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexandra Makhlai (@alexandra_makhlaika)

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