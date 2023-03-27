Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 20 по 26 марта. «Кур’ер» сделал подборку фото, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от Alexandra Makhlai (@alexandra_makhlaika)

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Публикация от елена Сороговец (@sorogovetse)

 

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Публикация от Marina Chernukhina (@m.chernukhina)

 

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Публикация от ☠️Sani_4_ka☠️ (@6_s.a.s.h.a._6)

 

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Публикация от МОБИЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ | ТЕКСТЫ | ЗОЖ | (@borisovka24)

 

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Публикация от Кірыл |вершы|вандроўкі|жыццё| (@grishka_by)

 

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Публикация от Макс (@max.prkpjv)

 

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Публикация от ヽ(^。^)丿ヽ(^。^)丿 (@vldslvgr)

 

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Публикация от Та которая Карина (@iskrinkar)

 

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Публикация от Семён Гусина. Архитектор. (@arhi1984)