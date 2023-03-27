В Слуцке 25-26 марта проходил IV Республиканский фестиваль любительского театрального искусства «Тэатральныя скрыжаванні». «Слуцкі край» рассказал, какие театры стали лауреатами.
- Гран-при — народный театр «Пилигрим» из Полоцка;
- лауреат I степени — драматический театр «Відарыс» из Борисова;
- лауреат II степени — Слуцкий народный театр имени Владислава Голубка;
- лауреат III степени — народный театр «Эхо» Дворца культуры профсоюзов, Минск.
Слуцкий театр, кроме того, получил награду за воплощение произведений национальной драматургии, а актёр театра Александр Шуманский — за лучшее исполнение роли второго плана.
Как стало известно «Кур’еру», самой популярной постановкой у случчан стал спектакль Купаловского театра «Чорная панна Нясвіжа», который прошёл на сцене городского Дома культуры.