«Кур’ер» подготовил «Путеводитель по древнему Слуцку». С его помощью случчане и гости культурной столицы Беларуси смогут легко найти и увидеть сохранившиеся памятники старины, побывать в исторических местах города и узнать их историю.
В путеводителе вы сможете узнать про:
- Монастырь бернардинцев
- Ильинский монастырь
- Усадьбу барона Шталя
- Коммерческое училище
- Торговую площадь
- Спасо-Преображенский монастырь
- Слуцкую бэру
- Персиарню
- Духовное училище
- Первую аптеку
- Еврейское кладбище
- Тюрьму
- Школище