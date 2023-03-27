«Кур’ер» подготовил «Путеводитель по древнему Слуцку». С его помощью случчане и гости культурной столицы Беларуси смогут легко найти и увидеть сохранившиеся памятники старины, побывать в исторических местах города и узнать их историю.

В путеводителе вы сможете узнать про: