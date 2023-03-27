В конце марта в Слуцке пройдут «прямые линии» и встречи, куда случчане смогут обратиться со своими вопросами и пожеланиями.

28 марта «прямую линию» по теме «Особенности таможенного оформления легковых автомобилей, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза» проведёт Ярослава Кузина, заместитель начальника Минской региональной таможни. Телефон: (8017) 218-95-04. Время проведения: с 10.00 до 11.00.

заместитель начальника Минской региональной таможни. Телефон: (8017) 218-95-04. Время проведения: с 10.00 до 11.00. 30 марта Сергей Левкович , первый заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета, проведёт «прямую линию» с населением по телефону 7-50-18. Время проведения: с 15.00 до 16.00. С 16.00 начнётся личный приём граждан. Адрес проведения: г. Слуцк, ул. Ленина, 189, каб. №105 (Слуцкий РИК). Предварительная запись на личный приём будет осуществляться 24 и 27 марта с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по телефону 7-53-02.

, первый заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета, проведёт «прямую линию» с населением по телефону 7-50-18. Время проведения: с 15.00 до 16.00. С 16.00 начнётся личный приём граждан. Адрес проведения: г. Слуцк, ул. Ленина, 189, каб. №105 (Слуцкий РИК). Предварительная запись на личный приём будет осуществляться 24 и 27 марта с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по телефону 7-53-02. 30 марта Валерий Вишневский , главный правовой инспектор труда Минской областной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки, проведёт приём граждан . Время проведения: с 13.00 до 15.00. Адрес проведения: г. Слуцк, ул. Ленина, 140 (ГУО «Слуцкий центр детского творчества»).

, главный правовой инспектор труда Минской областной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки, проведёт приём граждан Время проведения: с 13.00 до 15.00. Адрес проведения: г. Слуцк, ул. Ленина, 140 (ГУО «Слуцкий центр детского творчества»). 31 марта Александр Хоревич, заместитель председателя Слуцкого районного исполнительного комитета, проведёт тематическую прямую линию по вопросам состояния улично-дорожной сети в населённых пунктах Слуцкого района. Телефон: 7-50-18. Время проведения: с 10.00 до 12.00.

Об этом сообщается на сайте «Слуцкого края».

Справка. В соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц при обращении на «прямую телефонную линию» сообщайте фамилию, имя, отчество (при его наличии), данные о месте жительства и (или) работы (учёбы). Представители юридических лиц — фамилию, имя, отчество (при его наличии), наименование представляемого ими юридического лица и его юридический адрес.