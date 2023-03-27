В конце марта Землю накроют сразу две магнитные бури, первая из которых началась уже 23 марта. Она является одной из самых крупных за последние несколько лет, сообщается на сайте mlyn.by.

Согласно данным мониторинга космической погоды, степень возмущённости магнитного поля Земли поднялась до G3 по шкале из пяти показателей.

Из-за этого на планете могут возникать значительные помехи в связи, сбои в энергетических системах. Также может быть нарушена работа космических аппаратов.

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Магнитные бури подобного уровня могут вызывать на Земле уникальное природное явление — полярное сияние.

Также возмущение геомагнитного поля Земли прогнозируется 30 и 31 марта.